റെട്രോ ലുക്കിൽ പുതിയ ബൈക്കുമായി യമഹ: സവിശേഷതകൾ ഇങ്ങനെ

നിയോ-റെട്രോ ഡിസൈനിലാണ് യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

YAMAHA XSR 155 FEATURES YAMAHA XSR 155 PRICE ENGINE യമഹ XSR 155 YAMAHA NEW BIKE
Yamaha XSR 155 Launched in India (Image credit: Yamaha)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തലമുറയ്‌ക്കനുസരിച്ച പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി യമഹയുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. XSR155, FZ റേവ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായ എയറോക്‌സ്-ഇ, ഇസി-06 എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 1.50 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.

MT-15, R15 മോഡലുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത മെക്കാനിക്കലുമായാണ് XSR 155 വരുന്നത്. ഇത് നിയോ-റെട്രോ സ്റ്റൈലിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബൈക്കിന്‍റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

യമഹ XSR 155: ഡിസൈൻ
നിയോ-റെട്രോ ഡിസൈനിലാണ് കമ്പനി യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. FZ-Xനോട് ചില രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട് പുതിയ യമഹ XSR155ന്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, ടെയിൽ ലാമ്പ് തുടങ്ങിയ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ബ്രാൻഡിന്‍റെ ലോഗോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം 'യമഹ' എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കും ഇതിലുണ്ട്. MT-15, R15 മോഡലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്ലിറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റാണ് അതിന്‍റെ ക്ലാസിക് ലുക്കിന് മോടി കൂട്ടുന്നത്.

Yamaha XSR 155 (Image credit: Yamaha)

യമഹ XSR 155: എഞ്ചിൻ
R15, MT-15 എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായി 155 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് യമഹ XSR 155ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 10,000 ആർപിഎമ്മിൽ 18.4 ബിഎച്ച്‌പി ഔട്ട്‌പുട്ടും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 14.1 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്നു. സുഗമവും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമായ പ്രകടനത്തിനായി 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Yamaha XSR 155 (Image credit: Yamaha)

യമഹ XSR 155: സവിശേഷതകൾ
യമഹ XSR 155 റെട്രോ ആകർഷണവും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ബൈക്കാണ്. ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിംഗിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്‌ലാമ്പും ടെയിൽ ലാമ്പും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായ LED ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു റെട്രോ-പ്രചോദിത പൂർണ്ണ LCD ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റാണ്. ഇത് ബൈക്കിന് ആകർഷകമായ റെട്രോ ലുക്ക് നൽകും.

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ടെക്നോളജി സ്യൂട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ബൈക്കാണിത്. കൂടുതൽ സ്ഥിരതയ്ക്കായി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും, സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ അധിഷ്‌ഠിത കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾക്കായി ബ്രാൻഡിന്‍റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കണക്റ്റ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുന്നു.വ്യത്യസ്‌ത റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ തടസങ്ങളില്ലാതെ ബ്രേക്കിങ് പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സുരക്ഷ സവിശേഷതയായി ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS ഉണ്ടായിരിക്കും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

