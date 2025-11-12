ETV Bharat / automobile-and-gadgets
റെട്രോ ലുക്കിൽ പുതിയ ബൈക്കുമായി യമഹ: സവിശേഷതകൾ ഇങ്ങനെ
നിയോ-റെട്രോ ഡിസൈനിലാണ് യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : November 12, 2025 at 5:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തലമുറയ്ക്കനുസരിച്ച പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി യമഹയുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. XSR155, FZ റേവ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായ എയറോക്സ്-ഇ, ഇസി-06 എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 1.50 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
MT-15, R15 മോഡലുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത മെക്കാനിക്കലുമായാണ് XSR 155 വരുന്നത്. ഇത് നിയോ-റെട്രോ സ്റ്റൈലിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബൈക്കിന്റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
യമഹ XSR 155: ഡിസൈൻ
നിയോ-റെട്രോ ഡിസൈനിലാണ് കമ്പനി യമഹ XSR 155 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. FZ-Xനോട് ചില രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട് പുതിയ യമഹ XSR155ന്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്ലാമ്പ്, ടെയിൽ ലാമ്പ് തുടങ്ങിയ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ബ്രാൻഡിന്റെ ലോഗോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം 'യമഹ' എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കും ഇതിലുണ്ട്. MT-15, R15 മോഡലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്ലിറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റാണ് അതിന്റെ ക്ലാസിക് ലുക്കിന് മോടി കൂട്ടുന്നത്.
യമഹ XSR 155: എഞ്ചിൻ
R15, MT-15 എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായി 155 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് യമഹ XSR 155ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 10,000 ആർപിഎമ്മിൽ 18.4 ബിഎച്ച്പി ഔട്ട്പുട്ടും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 14.1 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്നു. സുഗമവും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമായ പ്രകടനത്തിനായി 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യമഹ XSR 155: സവിശേഷതകൾ
യമഹ XSR 155 റെട്രോ ആകർഷണവും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ബൈക്കാണ്. ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിംഗിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്ലാമ്പും ടെയിൽ ലാമ്പും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായ LED ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു റെട്രോ-പ്രചോദിത പൂർണ്ണ LCD ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റാണ്. ഇത് ബൈക്കിന് ആകർഷകമായ റെട്രോ ലുക്ക് നൽകും.
അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി സ്യൂട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ബൈക്കാണിത്. കൂടുതൽ സ്ഥിരതയ്ക്കായി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും, സ്മാർട്ട്ഫോൺ അധിഷ്ഠിത കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾക്കായി ബ്രാൻഡിന്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കണക്റ്റ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുന്നു.വ്യത്യസ്ത റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ തടസങ്ങളില്ലാതെ ബ്രേക്കിങ് പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സുരക്ഷ സവിശേഷതയായി ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS ഉണ്ടായിരിക്കും.
