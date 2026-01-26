ETV Bharat / automobile-and-gadgets
യമഹയുടെ ഈ മോഡലുകൾ കയ്യിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക! ബ്രേക്കിങിനെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകൾ: 3 ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചു
ബ്രേക്കിങിനെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകൾ മൂലം 3 ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ച് യമഹ. 125 സിസിയിലുള്ള ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്, RayZR 125 Fi ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകളാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമാണ് യമഹയുടെ സ്കൂട്ടറുകൾ. ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ ഇന്ത്യ 125 സിസിയിൽ തങ്ങളുടെ യമഹ RayZR, ഫാസിനോ സ്കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ 2025 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്കൂട്ടറുകളിൽ വരുത്തിയിരുന്നു.
പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ പുതിയ 'എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ്' സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രധാന മാറ്റം. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇത്. ഇപ്പോഴിതാ കമ്പനി യമഹ RayZR 125 Fi ഹൈബ്രിഡ് (Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid), യമഹ ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ് (Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid) സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തിരിച്ചുവിളിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ത്?
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറിൽ കണ്ടെത്തിയ തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില യൂണിറ്റുകളിലെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂട്ടറുകളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് തിരിച്ചുവിളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിന് തകരാറുണ്ടോ?
2024 മെയ് 2നും 2025 സെപ്റ്റംബർ 3നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്കൂട്ടറുകളിലാണ് തകരാറ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ നിർമ്മിച്ച യമഹ RayZR 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്, യമഹ ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ് എന്നീ മോഡലുകളുടെ ആകെ 3,06,635 യൂണിറ്റുകളാണ് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാലാണ് തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കമ്പനിയുടെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. തകരാർ കണ്ടെത്തിയ മോഡലുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ സൗജന്യമായി മാറ്റിനൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ മോഡലുകൾ കൈവശമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ത്യ യമഹ മോട്ടോർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സർവീസ് വിഭാഗം സന്ദർശിച്ച് സ്കൂട്ടറിന് തകരാറുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. കൂടാതെ, ഉടമകൾ ഗൂഗിളിൽ 'വോളണ്ടറി റീകോൾ കാമ്പെയ്ൻ യമഹ' എന്ന് തിരഞ്ഞാലും മതി. ഇത് നിങ്ങളെ യമഹ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും. തുടർന്ന് സ്കൂട്ടറിന്റെ ചേസിസ് നമ്പർ നൽകി ഇത് കമ്പനി തിരിച്ചുവിളിച്ച മോഡലാണോ അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം തകരാറുള്ള മോഡലുകൾ കൈവശമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള യമഹ ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് തകരാറുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സൗജന്യമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം.
യമഹ ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്, ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്: എഞ്ചിൻ
രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകൾക്കും 125 സിസി, എയർ-കൂൾഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് നൽകിയത്. ഇത് 8 bhp പവറും 10.3 Nm പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു CVT ഗിയർബോക്സുമായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും എഞ്ചിനുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് കമ്പനി ഈ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, സ്കൂട്ടറുകളുടെ മൈലേജ് വളരെ മികച്ചതാകുന്നു.
