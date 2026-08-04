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നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വീണ്ടും യമഹയുടെ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പുകൾ: വിലയും വിശദാംശങ്ങളും

രണ്ട് ബൈക്കുകളുടെയും ഡിസൈനും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും സമാനമാണ്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

YAMAHA MT 15 MOTOGP EDITION PRICE YAMAHA R15 V4 FEATURES YAMAHA MT 15 FEATURES യമഹ
MotoGP Edition of the R15 V4 and MT-15 Launched in India (Yamaha)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 5:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യമഹയുടെ 155 സിസി എഞ്ചിനിലുള്ള രണ്ട് ജനപ്രിയ ബൈക്കുകളാണ് R15 V4, MT-15 എന്നിവ. മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും പ്രത്യേക പതിപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. യമഹ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പാണ് (MotoGP Edition) അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൂർണ്ണ ഫെയേർഡ് സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കാണ് R15 V4. അതേസമയം നഗരങ്ങളിലെ ഉപയോഗത്തിനുതകുന്ന നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ ബൈക്കാണ് MT-15. ഇവയുടെ റേസിങ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട പ്രത്യേക പതിപ്പുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ധന ടാങ്ക്, ടാങ്ക് ഷ്രൗഡുകൾ, സൈഡ് പാനലുകൾ എന്നിവയിൽ അവയുടെ സിഗ്നേച്ചർ കറുപ്പും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ എനർജി ലിവറികളുമായാണ് തിരിച്ചുവരവ്.

യമഹ R15 V4ന്‍റെ മോട്ടോജിപി പതിപ്പിന് 1,76,050 രൂപയും MT-15 പതിപ്പിന് 1,77,230 രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് മൂലമാണ് ഈ പതിപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

YAMAHA MT 15 MOTOGP EDITION PRICE YAMAHA R15 V4 FEATURES YAMAHA MT 15 FEATURES യമഹ
Yamaha R15 (Yamaha)

യമഹ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പ്: ഡിസൈൻ

വിപണിയിൽ നിന്ന് താത്‌ക്കാലികമായി വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിറ്റഴിച്ച മോഡലുകൾക്ക് സമാനമാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ബൈക്കുകളുടെയും ഡിസൈൻ. ടാങ്ക് ഷ്രൗഡുകൾ, ഇന്ധന ടാങ്ക്, സൈഡ് പാനലുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം യമഹയുടെ സിഗ്നേച്ചർ മോട്ടോജിപി-പ്രചോദിത ലിവറി ഉണ്ട്. ഇത് ബൈക്കുകൾക്ക് റേസിങ് പ്രചോദിത ലുക്ക് നൽകുന്നു. വ്യതിരിക്തമായ റേസ്-ബ്രെഡ് ഗ്രാഫിക്‌സും പ്രീമിയം സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾക്ക് കാഴ്‌ചയിൽ ബോൾഡ് ലുക്ക് അധികമായി ഇല്ലെങ്കിലും മുൻവശത്ത് വേറിട്ട ഡിസൈൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു.

യമഹ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പ്: എഞ്ചിൻ, സവിശേഷതകൾ

യമഹ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പുകൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒരേപോലെയുള്ള 155 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, വേരിയബിൾ വാൽവ് ആക്ച്വേഷൻ ഉള്ള ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്. 18.1bhp പവറും 14.2Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കും. എങ്കിലും സ്‌പ്രോക്കറ്റിങിലെ വ്യത്യാസം കാരണം പവർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള TFT ഡാഷ്‌ബോർഡ്, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS, യുഎസ്ബി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നീ സവിശേഷതകൾ രണ്ട് ബൈക്കുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിന്‍റെയും ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിന്‍റെയും സാന്നിധ്യമാണ് R15 നെ (ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ) അൽപ്പം മികച്ചതാക്കുന്നത്.


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YAMAHA MT 15 FEATURES
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YAMAHA R15 V4 MOTOGP EDITION PRICE

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