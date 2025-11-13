ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഒറ്റ ചാർജിൽ 160 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയുമായി യമഹയുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ
യമഹയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളാണ് എയറോക്സ്-ഇ, ഇസി-06 മോഡലുകൾ. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിശദമായ സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : November 13, 2025 at 10:33 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തലമുറയ്ക്കനുസരിച്ച പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി യമഹയുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. XSR155, FZ റേവ്, എയറോക്സ്-ഇ, ഇസി-06 എന്നീ മോഡലുകളുമായാണ് കമ്പനി എത്തിയത്. ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളായ എയറോക്സ്-ഇ, ഇസി-06 മോഡലുമായാണ് കമ്പനി ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വില കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അനാവരണം ചെയ്ത രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിശദമായ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
യമഹ എയറോക്സ്-ഇ: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിശാലമായ ബോഡി വലുപ്പം, സ്പോർട്ടി ഡിസൈൻ, വ്യതിരിക്തമായ 'എക്സ്'-സെന്റർ മോട്ടിഫ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്പനിയുടെ "ഹാർട്ട്-ഷേക്കിങ് സ്പീഡ്സ്റ്റർ" ഡിസൈനിലാണ് യമഹ എയറോക്സ്-ഇ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരട്ട എൽഇഡി ക്ലാസ് ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, എൽഇഡി ഫ്ലാഷറുകൾ, 3D-ഇഫക്റ്റ് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റ്, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ വലിയ കളർ ടിഎഫ്ടി സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മൾട്ടി-ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ (എംഐഡി), മെയിന്റനൻസ് റിമൈൻഡറുകൾ, അവസാനമായി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന വൈ-കണക്റ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് എയറോക്സ്-ഇ സ്കൂട്ടറിൽ ലഭിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസും ഇതിലുണ്ട്. സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റവും എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12.60 ബിഎച്ച്പി പവറും 48 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ ഡിറ്റാച്ചബിൾ 3kWh ബാറ്ററികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഡ്യുവൽ ബാറ്ററികളിൽ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാനും ഹോം ചാർജിങിനുമായി എർഗണോമിക് ഗ്രിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. 106 കിലോമീറ്റർ സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ചും ലഭിക്കും. യമഹ എയറോക്സ്-ഇയിൽ ഇക്കോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. പവർ മോഡിൽ ബൂസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് റൈഡർമാരെ വേഗത്തിൽ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡിങ് സൗകര്യത്തിനായി ഇതിന് റിവേഴ്സ് മോഡ് ലഭിക്കും.
യമഹ ഇസി-06: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്റ്റൈലിനും പ്രായോഗികതയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് ഇത്. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ അഗ്രസ്സിവ് ബോഡി ലൈനുകളുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് യമഹ EC-06ന് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4kWh ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള 4.5 കിലോവാട്ട് ഫിക്സഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 8.98 ബിച്ച്പി പീക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഇതിന് 160 കിലോമീറ്റർ സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോം പ്ലഗ്-ഇൻ ഓപ്ഷന്റെ സഹായത്തോടെ, EC-06 ഏകദേശം 9 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാനാകും.
മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ, കളേർഡ് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ടെയിൽലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു സിം ഉള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ ടെലിമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് തത്സമയ കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഡാറ്റ ആക്സസും നൽകും. സീറ്റിനടിയിൽ 24.5 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷി ഇതിനുണ്ട്.
