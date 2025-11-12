ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്‌മാർട്ട്, സ്‌പോർട്ടി, സ്റ്റൈലിഷ്: ഇന്ത്യൻ യുവതയെ വീഴ്‌ത്താൻ പുതിയ FZ ബൈക്കുമായി യമഹ: വിലയും ഫീച്ചറുകളും അറിയാം

60 കിലോമീറ്റർ മൈലേജുള്ള സ്‌പോർട്ടി ഡിസൈനിൽ പുറത്തിറക്കിയ യമഹ FZ റേവ് ഇന്ത്യൻ യുവതയുടെ മനം കീഴടക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിശദമായി അറിയാം...

Yamaha FZ Rave Launched in India (Image credit: Yamaha)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു കാലത്ത് യൂത്തൻമാരുടെ ഹരമായിരുന്നു യമഹയുടെ FZ. പൾസറും അപ്പാച്ചെയുമൊക്കെ വിപണി കീഴടക്കി വച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പലരെയും യമഹയിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ബൈക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തുടക്കത്തിൽ വലിയ സ്വീകരണമായിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ആ പ്രതാപമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ യമഹ തയ്യാറല്ല. പുതിയ FZ-മായി വിപണി കീഴടക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. യമഹ FZ റേവ് എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനിയുടെ മറ്റ്‌ ബൈക്കും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ യമഹ FZ റേവിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില 1,17,218 രൂപയാണ്.

Yamaha FZ Rave in Metallic Black color (Image credit: Yamaha)

യമഹ FZ റേവ്: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
150 സിസി കമ്മ്യൂട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യമഹ FZ റേവ് സ്റ്റൈലും പ്രായോഗികതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ റൈഡർമാർക്കായി നിർമിച്ചതാണ്. FZ ലൈനപ്പിലെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി പുതിയ ബൈക്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് അഗ്രസ്സിവ് സ്റ്റൈലിങും നഗര സൗഹൃദ പാക്കേജിങും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

യമഹയുടെ പ്രീമിയം FZ നിരയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇതിൽ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് പൊസിഷൻ ലൈറ്റ്, വെന്‍റ് പോലുള്ള പാനലുകളുള്ള ശിൽപരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്ക്, സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റ് സജ്ജീകരണം, കോസ്‌മെറ്റിക് എയർ വെന്‍റുകൾ, കോം‌പാക്റ്റ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഫുൾ ബോൾഡ് എൽഇഡി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, പിന്നിൽ മോണോഷോക്ക്, 100/140 സെക്ഷൻ ടയറുകളുള്ള 17 ഇഞ്ച് വീലുകളിൽ റൈഡുകൾ, സിംഗിൾ-ചാനൽ ABS സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുള്ള ഡിസ്‌ക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിവ് ഹാർഡ്‌വെയർ സജ്ജീകരണം ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ-കളർ ടിഎഫ്‌ടി യൂണിറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇതിൽ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ്-LCD ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ്.

Yamaha FZ Rave in Matte Titan color (Image credit: Yamaha)

ആധുനിക രൂപകൽപ്പനയിൽ നിർമിച്ചെടുത്ത യമഹ FZ റേവിൽ സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റും ഷാർപ്പ് ടെയിൽ ലാമ്പും ഉണ്ട്. ഇത് ഏകീകൃത, സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകും. അതേസമയം ദൈനംദിന യാത്രകളിലും ദീർഘദൂര യാത്രകളിലും റൈഡർക്ക് ഒരുപോലെ മികച്ച റൈഡിങ് ഉറപ്പാക്കും. FZ-S മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ 2.75 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി കൊണ്ടാണ് FZ റേവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാറ്റ് ടൈറ്റാൻ, മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

യമ ഹ FZ റേവ്: എഞ്ചിൻ
9.1 കിലോവാട്ട് പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 149 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് FZ റേവിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 12.2 ബിഎച്ച്‌പി പരമാവധി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ട്രാൻസ്‌മിഷന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ബൈക്ക് 5-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. ലീനിയർ ആക്‌സിലറേഷൻ, റെസ്പോൺസീവ് പെർഫോമൻസ്, സമാനതകളില്ലാത്ത ഇന്ധനക്ഷമത എന്നിവ നൽകുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന റൈഡിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ് ഇത്. 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് കൃത്യമായ പവർ ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതേസമയം സിംഗിൾ-ചാനൽ ABS, ഫ്രണ്ട് & റിയർ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകൾ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളിലോ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലോ റോഡിൽ റൈഡർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.

136 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 13 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ / ലിറ്റർ മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും റൈഡിങ് ശീലങ്ങളും ഗതാഗത സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

