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പെട്രോൾ വേണ്ട, എഥനോളിൽ ഓടും: യമഹ FZ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പെത്തി, വില അറിയാം
പെട്രോളിനൊപ്പം 20 ശതമാനം മുതൽ 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇന്ധനത്തിൽ യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ് പ്രവർത്തിക്കും.
Published : July 10, 2026 at 5:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ തങ്ങളുടെ FZന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 'യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ്' എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പുതിയ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ബൈക്കിന് സാധിക്കും.
അതായത് പെട്രോളിനൊപ്പം 20 ശതമാനം മുതൽ 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ് പ്രവർത്തിക്കും. എഥനോൾ ഇന്ധനത്തെ സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് യമഹ ജനപ്രിയ മോഡലിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഇന്ധന മോഡൽ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിലയും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ്: വിലയും എഞ്ചിനും
E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങളിൽ പുതിയ ബൈക്കിന് ഓടാൻ കഴിയും. 1,24,240 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. 149 സിസി, എയർ-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സിന് കരുത്തേകുന്നത്. എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്.
11.53 bhp പവറും 12.8 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. യമഹ FZന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിനേക്കാൾ 0.7 bhp 0.7 bhp പവറും 0.5 Nm ടോർക്കും കുറവാണ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ മോഡലിന്. ഈ എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ്: ഹാർഡ്വെയർ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് FZ മോഡലിന്റെ അതേ ഫ്രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ, റിയർ മോണോഷോക്ക്, ABS എന്നിവ യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സിലും ലഭിക്കുന്നു. FZ റേവിന് സമാനമായ ഒരു LED ഹെഡ്ലാമ്പ് ആണ് FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സിന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സിൽ കൃത്രിമ എയർ വെന്റുകളും കോംപാക്റ്റ് എക്സ്ഹോസ്റ്റും ഉള്ള അതേ വ്യതിരിക്തമായ ഇന്ധന ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നു. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കമ്പനി സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് ലഭ്യമാവുക.
യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സ്: എതിരാളികൾ
യമഹ FZ ബ്ലൂ ഫ്ലെക്സിന്റെ വരവോടെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മാറുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായി യമഹ മാറുന്നു. സുസുക്കി ജിക്സർ SF 250 FFV, ഹീറോ HF ഡീലക്സ്, ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ മറ്റ് ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ബൈക്കുകൾ.
ന്യൂഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യമഹ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിൽക്കുക.
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