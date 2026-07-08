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ഒറ്റച്ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 3 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ഊരിവെയ്‌ക്കാവുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററികൾ: യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ എത്തി

3 kWh ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നവയാണ്. ഒരു ബാറ്ററി പൂർണമായും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും എടുക്കും.

YAMAHA AEROX E ELECTRIC SCOOTER YAMAHA AEROX E FEATURES YAMAHA AEROX E BATTERY യമഹ എയറോക്‌സ് ഇ
Yamaha Aerox E Electric Scooter Launched in India (Photo - Yamaha Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 7:02 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തലമുറയ്‌ക്കനുസരിച്ച പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറും പുറത്തിറക്കി യമഹ. 'എയറോക്‌സ് ഇ' എന്ന പേരിൽ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഇലക്ട്രിക് മാക്‌സി-സ്‌കൂട്ടറിന് 2.81 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വില (എക്സ്-ഷോറൂം) ഉണ്ട്. പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.

ICE പവർട്രെയിനിന് പകരം പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിനാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും യമഹ എയറോക്‌സ് 155 പെട്രോൾ പതിപ്പിന്‍റെ സ്പോർട്ടി മാക്‌സി-സ്‌കൂട്ടർ ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി ആയിരിക്കും ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുക. ഡെലിവറി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. BMW CE 02, TVS X ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെർഫോമൻസ് മോഡലുകളുമായി ആയിരിക്കും ഇത് മത്സരം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുക.

യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ: ഡിസൈൻ
വിശാലമായ ബോഡി വലുപ്പം, സ്‌പോർട്ടി ഡിസൈൻ, വ്യതിരിക്തമായ 'എക്‌സ്'-സെന്‍റർ മോട്ടിഫ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്പനിയുടെ "ഹാർട്ട്-ഷേക്കിങ് സ്‌പീഡ്‌സ്റ്റർ" ഡിസൈനിലാണ് യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരട്ട എൽഇഡി ക്ലാസ് ഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, എൽഇഡി ഫ്ലാഷറുകൾ, 3D-ഇഫക്റ്റ് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റ്, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ വലിയ കളർ ടിഎഫ്‌ടി സ്‌ക്രീൻ, ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ്ഡ് സീറ്റ്, വലിയ 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, ഷാർപ്പ് ബോഡി പാനലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആകൃതി അതേപടി തുടരുമ്പോൾ, യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ മോഡലിന് ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്ലോർബോർഡും ഉള്ള ഗ്രാഫിക്‌സ് ലഭിക്കുന്നു. ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി സീറ്റിനടിയിൽ സ്റ്റോറേജും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ: സവിശേഷതകൾ
കമ്പനിയുടെ മുൻനിര ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായ പുതിയ യമഹ എയറോക്സ് ഇ നിരവധി പ്രീമിയം സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. വൈ-കണക്റ്റ് ആപ്പ് വഴി സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള കളർ ടിഎഫ്‌ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, കീലെസ് ആക്‌സസ്, നാവിഗേഷൻ പിന്തുണ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഓവർ-ദി-എയർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, റിവേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓൾ-എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗ്, യുഎസ്ബി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

സുരക്ഷയ്‌ക്കായി മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസും ഇതിലുണ്ട്. സ്‌മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റവും എക്‌സ്റ്റേണൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ: ബാറ്ററി
പരമാവധി 9.5 kW പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ സ്‌കൂട്ടറിലുള്ളത്. 3 kWh ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നവയാണ്. ഡിറ്റാച്ചബിൾ 3kWh ബാറ്ററികളിൽ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാനും ഹോം ചാർജിങിനുമായി എർഗണോമിക് ഗ്രിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് നീക്കംചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററി ഓൺ-ബോർഡിലോ ഓഫ്-മൗണ്ടഡ് ആയോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നഗര ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

പൂർണ്ണ ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പുതിയ ഇവിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ബാറ്ററികളും കൂടെ 0 മുതൽ 100 ​​ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 6 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും സമയമെടുക്കും. അതായത് ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും എടുക്കും.

യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ: പെർഫോമൻസും ഡ്രൈവിങ് മോഡും
യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇയിൽ ഇക്കോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. പവർ മോഡിൽ ബൂസ്റ്റ് ഫങ്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് റൈഡർമാരെ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേഗം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. യമഹ എയറോക്‌സിന്‍റെ മുഖമുദ്രയായ മികച്ച റൈഡിങ് അനുഭവവും ഇത് നിലനിർത്തുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡിങ് സൗകര്യത്തിനായി ഇതിന് റിവേഴ്‌സ് മോഡും ലഭിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വേണ്ടി റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗും ഇത് നൽകുന്നു.

യമഹ എയറോക്‌സ്-ഇ: വിലയും എതിരാളികളും
2.81 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് പുതിയ യമഹ എയറോക്‌സ് ഇ പുറത്തിറക്കിയത്. ടിവിഎസ് എക്സ് മോഡൽ പോലെ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് യമഹയും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളേക്കാൾ സ്പോർട്ടിയർ ഓപ്ഷൻ തിരയുന്നവരെയായിരിക്കും ഇത് പ്രധാനമായും ആകർഷിക്കുക.

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