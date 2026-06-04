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വീട്ടിൽ തന്നെ തീയേറ്റർ വൈബ് ആയാലോ? മികച്ച വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസുമായി ഷവോമിയുടെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ
43 മുതൽ 75 ഇഞ്ച് വരെ നാല് വലിപ്പത്തിൽ ഷവോമിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ലഭ്യമാവും. ജൂൺ 11 മുതൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാം.
Published : June 4, 2026 at 8:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ വിപണിയിലേക്ക് പുതിയ പ്രീമിയം ടെലിവിഷൻ ശ്രേണിയുമായി ഷവോമി. കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസും കോൺട്രാസ്റ്റും ഉള്ള മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്ന സ്മാർട്ട് ടിവികളുമായാണ് ഷവോമി എത്തിയത്. 43-ഇഞ്ച് മുതൽ 75-ഇഞ്ച് വരെയുള്ള നാല് വലിപ്പത്തിൽ ഷവോമി ടിവി എഫ്എക്സ് മിനി എൽഇഡി സീരിസ് (Xiaomi TV FX Mini LED Series) സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ലഭ്യമാണ്. മികച്ച ബ്രൈറ്റ്നെസും കോൺട്രാസ്റ്റും നൽകുന്ന ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് മിനി എൽഇഡി (QD-Mini LED) സാങ്കേതികവിദ്യയോടെയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.
ക്യുഡി മിനി എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പുറമെ ഫയർ ടിവി ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഡോൾബി ഓഡിയോ പിന്തുണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളും ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു. ഇവയുടെ സംയോജനം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ തിയ്യേറ്റർ അനുഭവം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഷവോമിയുടെ പുതിയ ടിവി സീരീസിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
വിലയും ലഭ്യതയും
43 ഇഞ്ച്, 55 ഇഞ്ച്, 65 ഇഞ്ച്, 75 ഇഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ നാല് വലിപ്പത്തിൽ ഷവോമിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ലഭ്യമാവും. 43 ഇഞ്ച് മോഡൽ 32,999 രൂപയ്ക്കും, 55 ഇഞ്ച് മോഡൽ 44,999 രൂപയ്ക്കും, 65 ഇഞ്ച് മോഡൽ 64,999 രൂപയ്ക്കും, 75 ഇഞ്ച് മോഡൽ 84,999 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാകും. ഇതിനുപുറമെ, കമ്പനി ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം 29,999 രൂപ, 39,999 രൂപ, 59,999 രൂപ, 79,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ജൂൺ 11 മുതലാണ് ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി പുതിയ ടിവി സീരീസ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
Discover Richer Colours and Life-Like Visuals with the new #XiaomiTVFXMiniLEDSeries.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
Engineered with Full Array Mini LED and a Quantum Dot filter, it delivers unmatched depth powered by #QuantumMagiQ display technology.
Get ready to elevate your living room experience!… pic.twitter.com/oaiXO4Byi8
ഡിസ്പ്ലേ, പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി
178 ഡിഗ്രി വരെ വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ നൽകുന്ന 4K അൾട്രാ HD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഷവോമി ടിവി എഫ്എക്സ് മിനി എൽഇഡി സീരീസിനുള്ളത്. QD Mini LED സാങ്കേതികവിദ്യയും ഫുൾ അറേ ലോക്കൽ ഡിമ്മിങും കാരണം ഈ സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റും ബ്രൈറ്റ്നെസും ലഭിക്കും. HDR10, HDR10+ ഫോർമാറ്റ് പിന്തുണയുള്ള ഫിലിംമേക്കർ മോഡ്, ഷവോമിയുടെ വിവിഡ് പിക്ചർ എഞ്ചിൻ 2 എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ടിവി 93% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. 43 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം 55 ഇഞ്ച്, 65 ഇഞ്ച്, 75 ഇഞ്ച് മോഡലുകൾ DLG 120Hz ഗെയിം മോഡുമായി വരുന്നു. MEMC സാങ്കേതികവിദ്യ, ഓട്ടോ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ്, ഐ കെയർ മോഡ് എന്നിവ ഈ സീരീസിലെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും കാണാം.
സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകളും കണക്റ്റിവിറ്റിയും
ഷവോമിയുടെ പുതിയ ടിവി സീരിസ് ഫയർ ടിവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ 12,000-ത്തിലധികം ആപ്പുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്നു. ഷവോമിയുടെ ഈ ടിവി ഫയർ ടിവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ 12,000-ത്തിലധികം ആപ്പുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്നു. ബിൽറ്റ്-ഇൻ അലക്സ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ആപ്പിൾ എയർപ്ലേ 2 പിന്തുണ, ഉപയോക്തൃ പ്രൊഫൈൽ, പാരന്റൽ കൺട്രോൾ, ക്വിക്ക് സെറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് HDMI പോർട്ടുകൾ (eARC പിന്തുണയുള്ള ഒന്ന്), രണ്ട് USB 2.0 പോർട്ടുകൾ, ഇതർനെറ്റ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ട്.
പ്രോസസ്സറും ഓഡിയോയും
ഈ ടിവിക്കുള്ളിൽ ഒരു ക്വാഡ്-കോർ കോർടെക്സ്-A55 പ്രോസസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഗ്രാഫിക്സിനായി ഒരു മാലി-G52 GPU ചിപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് 2GB റാമും 32GB സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. ടിവിയുടെ ഓഡിയോ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 43 ഇഞ്ച് മോഡലിൽ 20W രണ്ട്-സ്പീക്കർ സജ്ജീകരണം കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വലിയ മോഡലുകൾക്ക് നാല്-ഡ്രൈവർ സിസ്റ്റമുണ്ട്. ഡോൾബി ഓഡിയോ, DTS:X, DTS വെർച്വൽ:X പിന്തുണ ശബ്ദാനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. മെറ്റൽ ബെസൽ-ലെസ് ഡിസൈനും 97-98 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതവും ഇതിന് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു.
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