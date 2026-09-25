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ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ചിപ്പ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ഷവോമി 18 പ്രോ' ഇന്ത്യയിലേക്കും: ടീസർ പുറത്ത്

നിലവിൽ പ്രോ മോഡൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഷവോമി 18 പ്രോ.

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Xiaomi 18 Pro India Launch Teased Following China Debut; to Feature Secondary Rear Screen (Image credit: X/@XiaomiIndia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 1:47 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമി 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുമായി ഷവോമി 18 പ്രോ സീരിസ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഷവോമി 18 പ്രോ. ഷവോമി 18 പ്രോ മാക്‌സിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ചിപ്പ്‌സെറ്റുമായെത്തുന്ന ഈ ഫോണുകൾ ചൈനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

ഈ സീരിസിലെ ഷവോമി 18 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ടീസർ പങ്കുവെച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഈ ടീസറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 'ഷവോമി 18 പ്രോ' എന്ന ടാഗോടെയാണ് ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ചിപ്പ്‌സെറ്റുമായി ഷവോമി 18 പ്രോ

ക്വാൽകോമിന്‍റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റിന്‍റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസറായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത്. തായ്‌വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്‌ച്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (TSMC) ഏറ്റവും പുതിയ 2 നാനോമീറ്റർ (2nm) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിപ്പ്, മുൻഗാമികളേക്കാൾ 13 ശതമാനം മികച്ച CPU പ്രകടനവും, 44 ശതമാനം മികച്ച GPU പ്രകടനവും, 35 ശതമാനം വേഗതയേറിയ NPU പ്രവർത്തനക്ഷമതയും നൽകുന്നു. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഫോണുകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.

റിയർ ഡിസ്‌പ്ലേയും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റും

രണ്ട് മോഡലുകളിലും പിൻഭാഗത്ത് ഒരു അധിക റിയർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഏറ്റവും പുതിയ Snapdragon 8 Elite Gen 6 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റുകളുമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നോ, എത്ര വില വരുമെന്നോ ഷവോമി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രോ മോഡൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ "ഉടൻ എത്തുന്നു" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീല നിറത്തിലുള്ള ഹാൻഡ്‌സെറ്റാണ് ടീസറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ ഷവോമി 18 സീരിസിനെ പരാമർശിക്കുന്നതിന് പകരം ഷവോമി 18 പ്രോ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നത്.

നിലവിൽ പ്രോ മോഡൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, മുൻ മോഡലായ ഷവോമി 17 പ്രോ, ഷവോമി 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ ചൈനയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പകരം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഷവോമി 17, ഷവോമി 17 അൾട്ര എന്നിവയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. പ്രോ സീരിസിലെ പിൻഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധിക ഡിസ്‌പ്ലേ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായേക്കാം എന്നാണ് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?

ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നോ, വില എത്ര വരുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡിസംബറോടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ് ഷവോമി 17 പ്രോ, ഷവോമി 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

12GB + 256GB കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പ്രോ മോഡലിന് CNY 5,999 (ഏകദേശം 86,000 രൂപ) ആണ് അടിസ്ഥാന വില. അതേസമയം 16GB + 1TB വേരിയന്‍റിന് CNY 8,999 (ഏകദേശം 1,29,000 രൂപ) വില വരുന്നു. CNY 9,999 (ഏകദേശം 1,43,000 രൂപ) വിലയിൽ 16GB + 1TB പതിപ്പും ലഭ്യമാണ്.

ഷവോമി 18 പ്രോയുടെ സവിശേഷതകൾ

വരാനിരിക്കുന്ന ഷവോമി 18 പ്രോയുടെ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോഡലിൽ 1,120x2,436 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള 6.4 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണുള്ളത്. ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് 596x912 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള 2.7 ഇഞ്ച് AMOLED സെക്കൻഡറി ഡിസ്‌പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിലെത്തുന്ന ഫോൺ മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കും. 16GB വരെ LPDDR5X റാമും 1TB വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HyperOS 4-ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, OIS-ഉള്ള 200 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ, OIS-ഉള്ള 200 മെഗാപിക്സൽ പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 50 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

100W വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയോടെയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഷവോമി 18 പ്രോയിലുള്ളത്. കൂടാതെ, 27W വരെ വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C, GPS എന്നിവയാണ് പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിലെ സവിശേഷതകൾ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

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