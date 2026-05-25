ഷവോമി 17ടി സീരിസ് വരുന്നു, ആഗോള ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു
മെയ് 28ന് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം ജൂൺ 4-നാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുക. പ്രോ മോഡൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണിയിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കൂ എന്നും, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : May 25, 2026 at 5:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ടി-സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷവോമി. ഷവോമി 17T മോഡലിലൂടെയാണ് തിരിച്ചുവരവ്. മെയ് 28ന് ഷവോമി 17T സീരിസ് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റ് ജൂൺ 4ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററികൾ ലഭിക്കുമെന്നും Leica പിന്തുണയുള്ള ഇമേജിങ് സവിശേഷതകളുള്ള ക്യാമറ ഉള്ളതായും നേരത്തെ വന്ന ടീസറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, ആഗോളതലത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വില ഒരു ടിപ്സ്റ്റർ ചോർത്തി. രണ്ട് ഫോണുകളും രണ്ട് റാമിലും ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലെയ്ക-ട്യൂൺ ചെയ്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Xiaomi 17T Series | Philippines Pricing— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 23, 2026
Xiaomi 17T
12GB + 256GB | PHP 33,999
12GB + 512GB | PHP 37,999
Xiaomi 17T Pro
12GB + 256GB | PHP 45,999
12GB + 512GB | PHP 47,999
ഷവോമി 17T സീരിസ്: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ഷവോമി 17T സീരിസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ മോഡലുകളുടെ ചോർന്ന വില ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷവോമി 17Tയുടെ 12GB റാമും 256GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് PHP 33,999 (ഏകദേശം 52,700 രൂപ) മുതൽ വില ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ 12GB + 512G RAM സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലും ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് PHP 37,999 (ഏകദേശം 58,900 രൂപ) വില വരുമെന്നും ചോർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം ഷവോമി 17T പ്രോയുടെ 12GB + 256GB മോഡലിന് PHP 45,999 (ഏകദേശം 71,400 രൂപ) മുതൽ വില ആരംഭിക്കും. 12GB + 512GB കോൺഫിഗറേഷന് PHP 47,999 (ഏകദേശം 74,500 രൂപ) വിലവരും. അതേസമയം ഏറ്റവും പുതിയ ചോർച്ചയിൽ കാണിക്കുന്ന വില മുൻ ചോർച്ചകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്.
നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന ചോർച്ചകൾ പ്രകാരം, ഷവോമി 17T-യുടെ വില യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് EUR 749 (ഏകദേശം 83,100 രൂപ) ആണ്. അതേസമയം ഷവോമി 17T പ്രോയുടെ വില EUR 999 (ഏകദേശം 1,10,800 രൂപ) ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ചോർച്ചകൾ തമ്മിൽ വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാം. എന്നിരുന്നാലും കമ്പനി വില വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
മെയ് 28ന് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം വിലയെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കും. എങ്കിലും സമാനമായ വില ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രോ മോഡൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണിയിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കൂ എന്നും, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
