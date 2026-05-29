മികച്ച ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ പ്രൊസസ്സറുമായി 'ഷവോമി 17T സീരിസ്' ആഗോള വിപണിയിൽ: പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ട് കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് ഫോണുകൾ
ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. മികച്ച ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ പ്രോസസ്സറും ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ജൂൺ 4ന് ഷവോമി 17T പുറത്തിറക്കും.
Published : May 29, 2026 at 10:54 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ പ്രോസസ്സറും ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയും ഏപ്പോഴും ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന സവിശേഷതകളാണ്. ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെയുമായി ഷവോമി 17 സീരിസ് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കി. ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജൂൺ 4ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ ആഗോളവിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.
നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ടി-സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഷവോമി തിരികെ കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ മോഡലുകളിൽ Leica-ട്യൂൺ ചെയ്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500-അൾട്രാ SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഷവോമി 17T പ്രവർത്തിക്കുക. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിൽ ഡൈമൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റാണ് ഉള്ളത്. 1.5K AMOLED ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന മോഡലുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HyperOS 3-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ: വില, ലഭ്യത
ഷവോമി 17T-യുടെ 12GB റാമും 256GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് EUR 749 (ഏകദേശം 83,500 രൂപ) മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് EUR 799 (ഏകദേശം 89,000 രൂപ) വില വരും. കറുപ്പ്, നീല, ഓപൽ വൈറ്റ്, വയലറ്റ് എന്നീ നാല് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം, ഷവോമി 17T പ്രോയുടെ 12GB + 512GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള മോഡലിന് EUR 899 (ഏകദേശം 1,02,000 രൂപ) ആണ് വില. ഇതിന്റെ 512GB, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളുടെ വില EUR 999 (ഏകദേശം 1,11,400 രൂപ) ഉം EUR 1,099 (ഏകദേശം 1,22,500 രൂപ) ഉം ആണ്. ഡീപ് ബ്ലൂ, ഡീപ് വയലറ്റ്, ബ്ലാക്ക് എന്നീ ഷേഡുകളിൽ ആണ് ഷവോമി 17T പ്രോ ലഭ്യമാവും.
രണ്ട് ഫോണുകളും നിലവിൽ യുകെയിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലും വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. 2026 ജൂൺ 6-നാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക. ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമെന്നും എന്ന് മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവുമെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഷവോമി 17T, ഷവോമി 17T പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഷവോമി 17T-ൽ 1.5K റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR10+, ഡോൾബി വിഷൻ സപ്പോർട്ട്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട് കവറേജ്, 3,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. അതേസമയം ഷവോമി 17T പ്രോയിൽ 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വലിയ 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയത്.
ഷവോമിയുടെ Surge T1 Plus, T1S ചിപ്പുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500-അൾട്രാ SoC ചിപ്സെറ്റാണ് ബേസിക് വേരിയന്റിന് കരുത്തേകുന്നത്. 3D ഐസ് ലൂപ്പ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവും ആസ്ട്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ 1.3 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, പ്രോ മോഡലിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നൽകിയത്.
5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 50 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും 12 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന Leica കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് മോഡലുകളിലും ലഭിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ക്യാമറയിലാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം. ബേസിക് വേരിയന്റിൽ 50-മെഗാപിക്സൽ ലൈറ്റ് ഫ്യൂഷൻ 800 സെൻസർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിൽ 50-മെഗാപിക്സൽ ലൈറ്റ് ഫ്യൂഷൻ 950 സെൻസർ ഉണ്ട്.
32 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ലഭിക്കുക. ഇത് 60fps വരെ 4K HDR10 വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. Xiaomi 16-അധിഷ്ഠിത ഹൈപ്പർ OS 3, Xiaomi ഇക്കോസിസ്റ്റം സവിശേഷതകൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേപോലെ ലഭിക്കുന്നു.
7W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഷവോമി 17T-ൽ ഉള്ളത്. പ്രോ മോഡലിലെ ബാറ്ററി ശേഷി അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 50W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പ്രോ മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ചിപ്സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി
ഷവോമി 17T പ്രോ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഷവോമി 17ടി പ്രോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ഷവോമി 17T മോഡലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രോ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ ജൂൺ 4ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഷവോമി 17T ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഷവോമി 17 ലൈനപ്പിലെ മറ്റ് മോഡലുകളിലുള്ള 3nm ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പ്സെറ്റിലായിരിക്കില്ല ഷവോമി 17T പുറത്തിറക്കുക. വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററികൾ ലഭിക്കുമെന്നും Leica പിന്തുണയുള്ള ഇമേജിങ് സവിശേഷതകളുള്ള ക്യാമറ ഉള്ളതായും നേരത്തെ വന്ന ടീസറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
