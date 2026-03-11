ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം! DSLR പോലുള്ള ഫോട്ടോ പകർത്താൻ 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുമായി ഷവോമി 17 അൾട്ര
ക്യാമറ പ്രകടനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മോഡലാണ് ഷവോമി 17 അൾട്ര. ഇതിനൊപ്പം ഒരു സമർപ്പിത ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റും ലഭിക്കും.
Published : March 11, 2026 at 1:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ടെക് ഭീമനായ ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ ഷവോമി 17 അൾട്ര ഉൾപ്പടുന്ന ഷവോമി 17 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഷവോമി 17, ഷവോമി 17 അൾട്ര എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫെബ്രുവരി 28ന് സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നേആഗോള വിപണിയിൽ ഈ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ഈ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ഈ ഫോണുകൾ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. മുൻ മോഡലുകളെപ്പോലെ ഷവോമി 17 സീരിസും Leica ഒപ്റ്റിക്സുള്ള ക്യാമറ പ്രകടനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 17 അൾട്രയിൽ ഒരു സമർപ്പിത ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റും ഉണ്ട്.
ഷവോമി 17 സീരിസ് അതിന്റെ മുൻഗാമികളേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 89,999 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണുകളുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഷവോമി 17 സീരിസ്: വില
ഷവോമി 17 കറുപ്പ്, നീല, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപയും 512 ജിബിക്ക് 99,999 രൂപയുമാണ് വില. ഷവോമി 17ന്റെ 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപയും 512 ജിബിക്ക് 99,999 രൂപയുമാണ് വില. മാർച്ച് 13നും 17നും ഇടയിൽ കമ്പനി പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 256 ജിബി മോഡലിന്റെ വിലയിൽ 512 ജിബി വേരിയന്റ് സ്വന്തമാക്കാനാവും. മാർച്ച് 18 മുതൽ രണ്ട് ഫോണുകളും mi.com, ആമസോൺ ഇന്ത്യ, ഷവോമി റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.
ഷവോമി 17 അൾട്രയുടെ 16 ജിബി + 512 ജിബി വേരിയന്റിന് 1,49,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. മുൻഗാമിയായ ഷവോമി 15 അൾട്രാ 1,09,999 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു പുറത്തിറക്കിയത്. 19,999 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സമർപ്പിത ഷവോമി പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റ് പ്രോയും ഈ ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കും. ഷവോമി 17 അൾട്ര ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. മാർച്ച് 13നും 17നും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഓഫർ വിൽപ്പനയിൽ ഫോണിനൊപ്പം ക്യാമറ കിറ്റും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകും.
ഷവോമി 17, ഷവോമി 17 അൾട്ര: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഷവോമിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലൈനപ്പിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ക്വാൽകോമിന്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൊബൈൽ ചിപ്സെറ്റായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് Gen 5 SoC ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ഗെയിമിങ്, മൾട്ടിടാസ്കിങ്, എൈ അധിഷ്ഠിത ജോലികൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രകടനം നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. 6.3 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും 3,500 നിറ്റുകളുടെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഉള്ള കോംപാക്റ്റ് മോഡലാണ് ഷവോമി 17.
ഷവോമി 17 അൾട്രയ്ക്ക് 120Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി രണ്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകളിലും IP68 റേറ്റിങ് ഉണ്ട്. ഷവോമി 17നേക്കാൾ നൂതനമായ ക്യാമറകൾ അൾട്രാ മോഡലിലുണ്ട്. അതിൽ 50MP മെയിൻ സെൻസർ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ-ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്. LOFIC (ലാറ്ററൽ ഓവർഫ്ലോ ഇന്റഗ്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റർ) എന്ന പുതിയ സെൻസർ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൈറ്റിങ് കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും DSLR പോലുള്ള, ഉയർന്ന-ഡൈനാമിക്-റേഞ്ച് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോയും പകർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
50MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 50MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലെയ്ക പിന്തുണയുള്ള ക്യാമറ സംവിധാനവും ഷവോമി 17-ൽ ഉണ്ട്. അൾട്രയെപ്പോലെ ശക്തമായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, ഷവോമി 17ന് ഇപ്പോഴും മികച്ച ഫോട്ടോകൾ പകർത്താൻ കഴിയും. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഷവോമി 17-ന് അൾട്രയേക്കാൾ അല്പം വലിയ ബാറ്ററിയുണ്ട്. 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,330mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 90W വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഷവോമി 17 അൾട്രയിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട് ഫോണുകളും ഒറ്റ ചാർജിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പവർ നൽകാൻ കഴിയും.
ഇപ്പോൾ, സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ DSLR പോലുള്ള ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്ക് ഷവോമി 17 അൾട്രാ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തോന്നുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പ്രീമിയം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. വലിയ ബാറ്ററിയും ലെയ്ക ട്യൂൺ ചെയ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഉള്ള ചെറിയ ഫോം ഫാക്ടറിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കോംപാക്റ്റ് ഷവോമി 17 മികച്ച ഓപ്ഷനായേക്കാം.
