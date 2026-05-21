സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും വർധിക്കും! പ്രതിസന്ധി അടുത്ത വർഷവും തുടരും, കാരണമിങ്ങനെ

മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് കുതിച്ചുയരുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതി വരെയെങ്കിലും തുടരുമെന്ന് അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് പറയുന്നു.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 8:32 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വില പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമപ്പുറം വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ കടന്നുകയറ്റം ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. എഐ ഡാറ്റാ സെന്‍ററുകൾക്ക് DRAM മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്‌സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ സെന്‍ററുകളുടെ ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നതാണ് ആഗോള ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് നത്തിങ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹസ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്‍റുമായ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് പങ്കിട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ബജറ്റ് അല്ലാതാകും
ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മെറ്റ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക ഭീമന്മാരാണ് ഈ ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ്‌ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കൂടുതൽ പേരുള്ള വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയിലേത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ ഇത് തകർക്കും. അതായത് വില വർധിക്കുന്നതോടെ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ബജറ്റ് അല്ലാതായി മാറും.

ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനുള്ളിൽ $20 (ഏകദേശം 1,927.60 രൂപ) വിലയുള്ള മെമ്മറി ചിപ്പാണ് നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് $100 (ഏകദേശം 9,631.86 രൂപ) വരെയും ചില കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ $120 (ഏകദേശം 11,558.24 രൂപ) വരെയും വിലയുണ്ട്. ഈയൊരറ്റ ഘടകത്തിന്‍റെ വിലയിലെ മാറ്റം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കി.

മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് കുതിച്ചുയരുന്നത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നിൽക്കില്ല. അടുത്ത വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതി വരെയെങ്കിലും ആ പ്രവണത തുടരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു ചിപ്പ് ഇത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ?
ഡൈനാമോ-ഇഫക്റ്റ് വ്യവസായത്തിൽ ആഴത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം $400 (ഏകദേശം 38,527.46 രൂപ) വിലയുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ചെലവ് ഏകദേശം $200 (ഏകദേശം 19,263.73 രൂപ) ആണ്. ഇതിന്‍റെ 15 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ മെമ്മറി ചെലവാണ്. എന്നാൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചതോടെ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെയും മെമ്മറിയുടെയും അനുപാതം 50:50ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലാവ ഇന്‍റർനാഷണലിന്‍റെ എസ്‌വിപിയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഹെഡുമായ സുമിത് സിങ് പറയുന്നു.

മെമ്മറിയുടെ ക്ഷാമം വില വർധനവിന് ഇടയാക്കിയതോടെ മുൻപ് കുറഞ്ഞ തുകയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന ഫോൺ വലിയ തുക കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പലരും മടിക്കും. അതിനാൽ ചെലവ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, നിർമ്മാതാക്കൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. അതായത് ക്യാമറ സെൻസറുകളുടെ നിലവാരം കുറയ്‌ക്കുകയോ, ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കുറയ്‌ക്കുകയോ, വിലകുറഞ്ഞ ചിപ്‌സെറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്‌ത് വില അതേപടി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും. ബജറ്റ് ഫോണുകളുടെ വില മിഡ്‌-റേഞ്ച് ഫോണുകളുടെ വിലയോട് അടുത്തതിനാൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവരെ ഇത് വലിയതോതിൽ ബാധിക്കും.

മുൻഗണന ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾക്ക്
മെമ്മറി വിപണിയിലെ ക്ഷാമം താത്‌ക്കാലികമായിരിക്കില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രബല മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കളായ സാംസങ്, എസ്‌കെ ഹൈനിക്സ്, മൈക്രോൺ എന്നിവർ എഐ ഡാറ്റാ സെന്‍ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് മെമ്മറി ചിപ്പുകളിലേക്ക് ഉൽ‌പാദന ശേഷി തന്ത്രപരമായി പുനർവിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫബെറ്റ്, ആമസോൺ, മെറ്റ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നിവ 2026 ൽ മാത്രം AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി 650 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. അതായത് വിതരണ ശൃംഖലയിൽ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. പകരം എഐ ഡാറ്റ സെന്‍ററുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന.

ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉപേക്ഷിക്കണോ?
മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയത് 15,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെയുള്ള വില വിഭാഗത്തെ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ആണ്. സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം36 5ജി 17,499 രൂപയിൽ നിന്ന് 20,999 രൂപയായും വൺപ്ലസ് 15ആർ 47,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 50,499 രൂപയായും ഉയർന്നു. 2026ന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ മെമ്മറി വില 40 ശതമാനം കൂടി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2025ൽ DRAM വിലകൾ ഇതിനകം 172 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം കിഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെയോ, ഉത്സവ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത് വരെയോ കാത്തിരിക്കുക എന്ന ദീർഘകാല ഉപഭോക്തൃ തന്ത്രം ഇനി വില പോവില്ല.

100 മില്യൺ ഡോളർ സംയുക്ത സംരംഭത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി നികത്താൻ നത്തിങ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. CMF അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഒപ്റ്റിമസുമായി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങിന്‍റെ നിക്ഷേപം. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഘടകമായതിനാൽ തന്നെ ആഗോള ക്ഷാമം നേരിടാൻ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന ചോദ്യമുയർത്തുന്നു. പഴയ മോഡലിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

