അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പവർ ബാങ്കുകളുടെ അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗവും അമിതമായ ചാർജിങും പലപ്പോഴും തീപിടിക്കുന്നതിനും പൊട്ടിത്തെറികൾക്കും കാരണമാകുന്നു. മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുൻപുണ്ടാകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളും എന്തെല്ലാമെന്നറിയാം. ഇത്തരം സൂചനകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

Why power banks explode safety tips you must know
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 5:19 PM IST

6 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെയാണ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പവർ ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിക്കുമെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈൻസ് യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. 100 വാട്ട് ഹവേഴ്‌സിന് താഴെ ശേഷിയുള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് മാത്രം കൈവശം വെയ്‌ക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെങ്കിലും അത് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജിൽ പവർബാങ്ക് പാടില്ലെന്നും കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. 2025 ഒക്‌ടോബർ 1 മുതൽ ഇത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.

വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പവർ ബാങ്കുകൾക്ക് തീപിടിക്കാനോ, പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബർ 19ന് ടേക് ഓഫ്‌ ചെയ്യാനായി റൺവേയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരന്‍റെ പവർ ബാങ്കിന് തീപിടിച്ചു. സംഭവ ഉണ്ടായ ഉടൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളെത്തി തീയണയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ സമയോചിത ഇടപെടൽ മൂലമാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.

മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മലപ്പുറം തിരൂരിൽ ചാർജിലിട്ടിരുന്ന പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ പടക്കവസ്‌തുക്കൾ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചത് വീട് പൂർണമായി കത്തി നശിക്കുന്നതിനിടയാക്കി. ഇത്തരം നിരവധി സംഭവങ്ങൾ പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചും കത്തിനശിച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മിക്ക സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളും പവർബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായേക്കാം. യാത്രയിലോ, വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോഴോ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പവർബാങ്ക് എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇവയുടെ അപകടസാധ്യതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും പവർബാങ്കിന് തീപിടിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ബാറ്ററി തന്നെയായിരിക്കും. പവർബാങ്കിന് തീപിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും, അപായ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമെന്നും, അപകടസാധ്യത എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ചിലപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉപകരണം മതിയാകും ഒരു വീടോ വിമാനമോ മറ്റോ കത്തിച്ചാമ്പലാവാൻ. അതിനാൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഉപകരണമാണിതെന്ന് പറയാം. പവർബാങ്കിലെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

  • കൂടുതൽ സമയം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്

പവർബാങ്കുകൾ കത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഓവർചാർജിങ് തന്നെയായിരിക്കും. പവർ ബാങ്കുകളിൽ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പവർബാങ്ക് ദീർഘനേരം ചാർജിൽ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാവും. ഇത് പവർബാങ്കിനുള്ളിലെ ആന്തരിക ബാറ്ററി ഘടകങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. തെർമൽ റൺഅവേ എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലമാണിത്. ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ താപനില പെടന്ന് വർധിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം തീപിടുത്തമോ പൊട്ടിത്തെറിയോ ഉണ്ടായേക്കാം.

  • ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെയ്‌ക്കുന്നത്

പവർബാങ്കുകൾ ചൂട് അധികമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വെയ്‌ക്കരുത്. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് വരുന്നയിടത്തോ, ചൂടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അരികിലോ വെയ്‌ക്കുമ്പോൾ അമിതമായ ചൂട് കാരണം ബാറ്ററിയിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. ഇത് പവർബാങ്കിന്‍റെ ബാറ്ററി വീർക്കുന്നതിനോ, പുറത്തേക്ക് വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നതിനോ, തീപിടിക്കുന്നതിനോ വരെ കാരണമാകും.

  • കേടായ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

നിങ്ങളുടെ പവർബാങ്കിൽ വിള്ളലുകളോ, പൊട്ടലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്‍റെ ഉപയോഗം തുടർന്നാൽ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കേടായ ബാറ്ററിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ചോർച്ചയുണ്ടാകാം. ഇത് പവർ ബാങ്കിനുള്ളിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമാവും.

  • നിർമ്മാണത്തിലെ പിശക്

ചില പവർബാങ്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ പിശകുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിർമാണത്തിലെ പിശകുകൾ ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ കാലക്രമേണ അവ ബാറ്ററി സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കും. ബാറ്ററി വേഗത്തിൽ ചൂടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പവർബാങ്ക് മാറ്റുക. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ മോഡൽ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

  • വിലകുറഞ്ഞതോ നോൺ-സെർട്ടിഫൈഡോ ആയ ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

വിലകുറഞ്ഞതോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതോ ആയ ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർബാങ്കിനെ ബാധിക്കും. വിലപേശൽ ചാർജറുകൾ ഒരു വലിയ കാര്യമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നിർണായക സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഇല്ല. നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചാർജറുകളിൽ ക്രമരഹിതമായ വോൾട്ടേജോ അസ്ഥിരമായ കറന്‍റോ വരും. ഇത് ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനും ഉയർന്ന സ്ഫോടന സാധ്യതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.

പവർബാങ്ക് തീപിടിക്കുന്നതിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിവെയ്‌ക്കുന്നത്. കാലക്രമേണയായിരിക്കും പവർബാങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ അവഗണിക്കും. ഇത് ഒരുപക്ഷേ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ പവർബാങ്കുകൾ കാണിച്ചേക്കാവുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപായസൂചനകൾ പരിശോധിക്കാം.

Major causes of power bank explosion

പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ

  • പവർബാങ്ക് വീർത്തുവരുന്നത്

നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്ക് വീർത്തതോ രൂപഭേദം സംഭവിച്ചതോ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ബാറ്ററി തകരാറിലായെന്ന് വേണം മനസിലാക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ മാറ്റുക.

  • ദ്രാവക ചോർച്ച

നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ചോരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ചോർന്ന പവർ ബാങ്കിൽ ഒരിക്കലും തൊടുകയോ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അത് സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കുക.

  • നിറവ്യത്യാസം, പൊള്ളലേറ്റ പാടുകൾ

നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിറം മാറ്റമോ, പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് മാറ്റുക. ആന്തരിക ബാറ്ററി ഘടകങ്ങൾ നശിക്കുന്നതായും, ചൂടായാൽ ഏത് നിമിഷവും തീപിടിക്കുമെന്നും ആണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

  • രൂപമാറ്റം

നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്കിൽ പെട്ടന്ന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇത് ബാറ്ററി തകരാറിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുക.

  • ഉപയോഗ സമയത്ത് അമിതമായി ചൂടാകുന്നത്

ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗസമയത്തും പവർബാങ്ക് ചെറുതായി ചൂടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ തൊടാൻ കഴിയാത്തത്ര ചൂടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സമാനമായി ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോഴും ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി തകരാറിന്‍റെ ലക്ഷണമാവും.

  • അസാധാരണമായ ശബ്‌ദം, മണം

അസാധരണമായ പൊട്ടൽ ശബ്‌ദമോ, രാസ ഗന്ധമോ ഉണ്ടായാൽ ഇത് അപായ സൂചനയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആന്തരിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പാണിത്.

ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവർബാങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ സാഹസികത്തിന് മുതിരാതിരിക്കുക. സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പഴയത് ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഉപകരണം വാങ്ങാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ വരെ നാശമുണ്ടാക്കിയേക്കും.

Warning signs before power bank explosion

പവർ ബാങ്കുകൾ കത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ?
മിക്ക പവർ ബാങ്കുകളിലും ലിഥിയം-അയൺ (Li-ion) അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം-പോളിമർ (Li-Po) ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസാന്ദ്രതയുള്ളവയാണ്. പവർബാങ്കിലെ ചെറിയ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ വലിയ ഊർജ്ജം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററി കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയോ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുകയോ, തകരാറാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ താപനില വർധിക്കും.ഇത് ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ ഇലക്‌ടോലൈറ്റ് വിഘടിപ്പിക്കാനും വാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനും കാരണമാകും. ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ താപനിലയും ക്രമാതീതമായി വർധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് ആന്തരിക മർദ്ദം സൃഷ്‌ടിക്കും. താപനില 150–200°C എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചൂട് ബാറ്ററിയുടോ ഓരോ സെല്ലിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ തെർമൽ റൺഅവേ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പവർബാങ് മൊത്തത്തിൽ കത്താനോ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ കാരണമാവും.

DOs
DONTs

മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യണം?
മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇനി അടുത്തത് എന്തുചെയ്യണമെന്നതാണല്ലോ പ്രധാനകാര്യം. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ചുറ്റുമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. അമിതമായി ചൂടാകുകയോ, വീർത്തുവരുകയോ, രാസഗന്ധമോ ശബ്‌ദമോ വരികയോ ചെയ്‌താൽ പവർബാങ്കിന്‍റെ ഉപയോഗം നിർത്തുക. ചാർജിനിട്ടതാണെങ്കിൽ വിച്ഛേദിക്കുക. എളുപ്പം കത്തുന്ന വസ്‌തുക്കളിൽ നിന്നോ ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ മാറ്റുക.

തീപിടിക്കാത്ത പ്രതലത്തിലേക്കോ, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കോ മാറ്റുക. കഴിയുന്നതും പുറത്തെത്തിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേസമയം തീപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ സാഹസികതയ്‌ക്ക് മുതിരാതെ സ്വയം രക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക. മാലിന്യത്തിലേക്കോ, പൊതുവഴിയിലേക്കോ, മറ്റോ കേടായ പവർബാങ്ക് എറിയാതിരിക്കുക. ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കുന്നത് വഴി അപകടസാധ്യത കുറയ്‌ക്കാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Things to do if you notice warning signs

കേടായ പവർ ബാങ്ക് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയത് വാങ്ങുക. വാങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വസനീയമായ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒന്ന് വാങ്ങുക. ചില പവർ ബാങ്കുകൾ അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽറ്റ്-ഇൻ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരം പവർബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

