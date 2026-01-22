ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല! വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിൽ തന്നെ വോയ്സ്, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നു
പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി വിൻഡോസിലോ മാക്കിലോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
Published : January 22, 2026 at 5:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരന്തരം പുതുപുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി എത്തുന്ന ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. പുതുവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി മെമ്പേഴ്സ് ടാഗ്, ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിക്കറുകൾ, ഇവന്റ് റിമൈൻഡറുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെബ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി.
അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിൽ വോയ്സ്, വീഡിയോ കോളുകൾ ഉടൻ ലഭ്യമായേക്കാം. അതായത്, കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി വിൻഡോസിലോ മാക്കിലോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ എളുപ്പത്തിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണിത്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് സവിശേഷതകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ WABetaInfo ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഫീച്ചർ വരാനിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ സവിശേഷത നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുവരെ ബീറ്റാ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും ഈ സവിശേഷത എത്താൻ സമയമെടുത്തേക്കാം.
WhatsApp is working on voice and video calls for group chats on Web!— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 19, 2026
WhatsApp is developing group call support for the web client, allowing all users to participate in calls regardless of the device they are using.https://t.co/EdlTwX6Iqy pic.twitter.com/YcivbWwUZ4
പുതിയ ഫീച്ചർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ലഭ്യമാകും
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിലെ ഈ കോളിങ് സവിശേഷത വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലും വോയ്സ്, വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, കോൾ നിലവാരം മോശമാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോളിൽ പരമാവധി 32 പേരായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത് തുടക്കത്തിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ 16 ആളുകളായി സജ്ജമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം മെറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് മെറ്റ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് കോൾ ലിങ്ക് ഫീച്ചർ
ഉപയോക്തൃ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഒരു കോൾ ലിങ്ക് ഫീച്ചറും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിടാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഈ കോൾ ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് ഒരു വോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോളിൽ ചേരാൻ കഴിയും. മൊബൈൽ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, വെബ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളം കോളുകളിൽ ചേരുന്നത് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം.
കൂടാതെ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കോൾ ഫീച്ചറിനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സ്ആപ്പ് കോളിനായി നേരത്തെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച്, ആരംഭ, അവസാന സമയം നേരത്തെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. WABetaInfo അനുസരിച്ച്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കോളുകൾ സ്വയമേവ ആരംഭിക്കുകയോ അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പകരം ഒരു ഇവന്റ് പോലെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. കോളിലെ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും.സൂം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലുള്ള മീറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് സമാനമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസ്.
Also Read:
- 54 വർഷത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക്: നാസയുടെ 'ആർട്ടിമിസ്-2' ദൗത്യം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും; ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറപ്പെടും
- 608 ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശവാസം, സൃഷ്ടിച്ചത് റെക്കോർഡുകൾ: 27 വർഷത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിൽ നാസയിൽ നിന്ന് സുനിത വില്യംസ് പടിയിറങ്ങി
- അനവധി ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ, ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി ജിപിഎസ് പിന്തുണ: പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മോട്ടോറോള