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106 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി, 625 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിൽ വോൾവോയുടെ പായുംപുലി; 'EX90' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
വോൾവോ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി (SUV) ആയ വോൾവോ EX90 വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ എസ്യുവിയുടെ വില 1.26 കോടി രൂപയാണ്.
Published : October 12, 2026 at 4:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ വോൾവോയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആയ 'EX90' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1.26 കോടി രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കിയത്. ലളിതവും ആകർഷകവുമായ ഡിസൈൻ ശൈലിയിലുള്ള ക്യാബിനാണ് EX90ന് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് മുൻഗണനയും നൽകുന്നു.
XC90 മോഡലിന് പകരക്കാരനായി എത്തുന്ന ഒരു ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് ഇത്. വോൾവോയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈനും പവർട്രെയിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
വോൾവോ EX90: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
XC90-ന്റെ പകരക്കാരനായി എത്തുന്ന ഈ മോഡലിന് കാഴ്ചയിൽ വോൾവോ XC90-യെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2022-ൽ ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വാഹനത്തിന്, കമ്പനിയുടെ SPA2 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, T-ആകൃതിയിലുള്ള LED ഡേ-ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകൾ, സ്പ്ലിറ്റ് LED ടെയിൽ-ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലെ പ്രത്യേകതകളാണ്. മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളാണ് ഈ എസ്യുവിയിലുള്ളത്.
വോൾവോ EX90: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ, കണക്റ്റഡ്-കാർ ഫങ്ഷനുകൾ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 14.5 ഇഞ്ച് പോർട്രെയ്റ്റ്-ഓറിയന്റഡ് ടച്ച്സ്ക്രീനാണ് പുതിയ വോൾവോ EX90ന് ലഭിക്കുന്നത്.
ഇതിനൊപ്പം, 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയും 'ഓവർ-ദി-എയർ' (OTA) അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുള്ള സൗകര്യവും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്. എൻവിഡിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഹാർഡ്വെയറും ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ കോക്ക്പിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തെയും ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
വോൾവോ EX90: പവർട്രെയിനും റേഞ്ചും
106 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയും ട്വിൻ മോട്ടോർ AWD പവർട്രെയിനും ഉള്ള വോൾവോ EX90 ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 449bhp പവറും 670Nm പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നു. NEDC സൈക്കിൾ പ്രകാരം ഒറ്റ ചാർജിൽ 625 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് സൈക്കിളിലും വോൾവോ EX90 പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റേഞ്ച് 724km വരെയായി വർധിക്കുന്നു.
വോൾവോ EX90: ചാർജിങ്
DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണ് പുതിയ വോൾവോ EX90. പവർട്രെയിൻ അനുസരിച്ച് ചാർജിങ് വേഗതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം, പുതിയ വോൾവോ EX90-ന് 350kW വരെ ചാർജിങ് വേഗതയുണ്ട്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബാറ്ററി 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനത്തിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 22 മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമെടുക്കൂ. ബാറ്ററിയുടെ താപനില, ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ചാർജിങ് സമയം തീരുമാനിക്കുക.
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