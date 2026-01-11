ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വോൾവോ EX60 ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു: വരുന്നത് പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി
പുതിയ വോൾവോ EX60 വ്യത്യസ്തമായ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ജനുവരി 21ന്.
Published : January 11, 2026 at 5:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്വീഡിഷ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ വോൾവോ തങ്ങളുടെ പുതിയ മോഡലായ EX60 പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി വോൾവോ EX60യുടെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഒരു ഇലക്ട്രിക് മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവി ആയിരിക്കും വോൾവോ EX60 എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വോൾവോ XC60ന് പകരക്കാരനാകും.
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കമ്പനി 2026 ജനുവരി 21ന് ആഗോള പ്രീമിയറിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി അവതരിപ്പിക്കും. പുതിയ വോൾവോ EX60 വ്യത്യസ്തമായ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ വോൾവോ EX60 അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വോൾവോ EX60: റേഞ്ച്
കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കുമുതകുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാഹനമെന്നതാണ് വോൾവോ EX60 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് കമ്പനി ലഭ്യമാക്കുക. യൂറോപ്യൻ WLTP സൈക്കിളിന് കീഴിൽ 810 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റേഞ്ച് ഈ എസ്യുവി നൽകുമെന്ന് വോൾവോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, EPA സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്, ഇത് 400 മൈൽ പരിധി (ഏകദേശം 644 കിലോമീറ്റർ) കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സ്വീഡിഷ് കാർ നിർമ്മാതാവായ വോൾവോ EX60 ഉപയോഗിച്ച് 800-വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ മിക്ക ഇലക്ട്രോണിക് കാറുകളിലും സാധാരണമായ 400-വോൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് നൽകും. ഇത് കുറഞ്ഞ കറന്റിൽ ഉയർന്ന പവർ ലെവലുകൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ അളവിൽ താപം സൃഷ്ട്ടിക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
വോൾവോ EX60: ബാറ്ററി, ചാർജിങ്
ഒപ്റ്റിമൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 400kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾവോ EX60ന് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 340 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഉയർന്ന പെർഫോമൻസുള്ള ഹാർഡ്വെയറിനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി വോൾവോ അതിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് 10 വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറന്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബ്രീത്ത് ബാറ്ററി ടെക്നോളജീസുമായി സഹകരിച്ച് കമ്പനി തെർമൽ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, വോൾവോ EX60 സ്കേലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ 3 (SPA3)യുടെ ആഗോള അരങ്ങേറ്റമാണ്. ഇത് ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷനായി കമ്പനി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ട മുൻ ആർക്കിടെക്ചറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് SPA3 സെൽ-ടു-ബോഡി സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി വരുന്നു. അതിൽ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് വാഹനത്തിന്റെ ചേസിസിൽ നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബാറ്ററിയെ ഒരു ലോഡ്-ബെയറിങ് ഘടകമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് എസ്യുവിയുടെ ഘടനാപരമായ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുകയും, അപകടത്തിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയും, മികച്ച രീതിയിൽ വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, വോൾവോ ആദ്യമായി EX60 മോഡലിനൊപ്പം മെഗാ കാസ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു വലിയ അലുമിനിയം ഘടകം സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയ ഡൈ-കാസ്റ്റിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുമ്പ് വെൽഡിങ് ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി ചെറുതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി വോൾവോയ്ക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
