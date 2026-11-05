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കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ഡിസൈനും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും: പുതുക്കിയ 'ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ്' വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്
2022 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വിർട്ടസിന് മിഡ്-സൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും ഫീച്ചർ നവീകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു.
Published : November 5, 2026 at 3:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ഒരു പ്രീമിയം മിഡ്-സൈസ് സെഡാൻ കാറാണ് ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ്. പഴയ മോഡലായ വെന്റോയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് വിർട്ടസ് വിപണിയിൽ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ പുതുക്കിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഉടൻ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ടീസർ കമ്പനി പുറത്തിറക്കി.
പുറത്തുവിട്ട ടീസറിൽ കാറിന്റെ പുറംഭാഗം വ്യക്തമായി കാണാം. നേരത്തെ പലതവണ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ വാഹനം കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം. പ്രത്യേക ലൈറ്റിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ പുറംഭാഗത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ടീസറിൽ കാണുന്നതെന്ത്?
ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ മുൻഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആകർഷകമായ ഹെഡ്ലാമ്പുകളാണുള്ളത്. ഇതിനു ചുറ്റുമായി എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഹെഡ്ലാമ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുകൾഭാഗത്ത് നേർത്ത ഗ്രില്ലുണ്ട്. ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഫോക്സ്വാഗൺ ലോഗോയും, ഒരു വശത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള 'GT' ബാഡ്ജിംഗും കാണാം. ഇതിനു താഴെയുള്ള ബമ്പറിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജ്യാമിതീയ രൂപകല്പനയോടുകൂടിയ വിശാലമായ എയർ ഇൻടേക്ക് കാണാം. കാറിന്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യേക ഘടനകളും തിരശ്ചീനമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ആയ ഒരു ഭാവം നൽകുന്നു.
We hate to interrupt your scrolling. But your favourite is about to feel a whole lot different. #NewVirtus #ComingSoon #VolkswagenIndia #Volkswagen https://t.co/MKGyctlTzb— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 4, 2026
പുതുക്കിയ ബമ്പറിൽ പ്രത്യേകം ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. പകരം, വശങ്ങളിൽ തിരശ്ചീനമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ, ഇരുവശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൽഇഡി ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പും പ്രകാശിക്കുന്ന ഫോക്സ്വാഗൺ ലോഗോയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ലളിതമായ മുൻഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, ട്രെൻഡായി മാറിയ 'കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎൽ' ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഹെഡ്ലാമ്പുകളിൽ പ്രത്യേക ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ ഇരുവശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഗ്രില്ലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, സ്പ്ലിറ്റ് ടെയിൽ ലാമ്പ് അസംബ്ലിക്കുള്ളിൽ ചുവന്ന എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ ലൈറ്റുകൾ ബൂട്ട് ലിഡ് വരെ നീളുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇരുവശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു തിരശ്ചീന ഭാഗവുമുണ്ട്. ബൂട്ടിന് മുകളിലുള്ള 'ലിപ് സ്പോയിലർ', ജിടി പതിപ്പിന്റെ സ്പോർട്ടി ഭാവം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പിൻ ബമ്പറിന്റെ താഴെയായി പ്രത്യേക പാറ്റേണോട് കൂടിയ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള പാനലും പാർക്കിങ് സെൻസറുകളും കാണാം. ബൂട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഫോക്സ്വാഗൺ ലോഗോയും, താഴെ വലതുവശത്ത് ജിടി ബ്രാൻഡിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിസിന്റെ പരിചിതമായ ഡിസൈൻ ശൈലി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, വാഹനത്തിന് പുതുമ നൽകാൻ ഇത്തവണ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്റീരിയർ
ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ക്യാബിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഫോക്സ്വാഗൺ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഇന്റീരിയർ ട്രിമ്മുകളും, ഒപ്പം വലുപ്പമേറിയ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിലവിലുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. കൂടാതെ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഫീച്ചറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പവർട്രെയിൻ
ഈ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലും 1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 1.0 ലിറ്ററിന്റെ ചെറിയ എഞ്ചിൻ 115 PS കരുത്തും 178 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം 1.5 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ 150 PS കരുത്തും 250 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. വാഹനത്തിലെ പ്രധാന മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റമെന്ന നിലയിൽ, 1.0 ലിറ്റർ TSI എഞ്ചിിൽ നിലവിലുള്ള 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന് പകരം പുതിയ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നൽകിയേക്കാം. അതേസമയം, 1.5 ലിറ്റർ TSI എൻജിനിൽ 7-സ്പീഡ് DSG ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത.
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