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കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ഡിസൈനും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും: പുതുക്കിയ 'ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ്' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഡിസംബറിൽ
2022 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വിർട്ടസിന് മിഡ്-സൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും ഫീച്ചർ നവീകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു.
Published : November 18, 2026 at 7:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ഒരു പ്രീമിയം മിഡ്-സൈസ് സെഡാൻ കാറാണ് ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ്. പഴയ മോഡലായ വെന്റോയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് വിർട്ടസ് വിപണിയിൽ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ പുതുക്കിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പുതുക്കിയ മോഡലിലെ രൂപമാറ്റങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടീസറും കമ്പനി ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം 2026 ഡിസംബർ 11ന് വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് ഇവന്റിലേക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്തുകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2022-ൽ വിപണിയിലെത്തിയ ഈ മിഡ്-സൈസ് സെഡാന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റാണ് ഇത്. വരാനിരിക്കുന്ന വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ അനുസരിച്ച്, പുതിയ വിർട്ടസിൽ എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകളോട് കൂടിയ മുൻ ബമ്പറും, ഡയമണ്ട് പാറ്റേണിലുള്ള എയർ ഇൻടേക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്തെ ഗ്രില്ലിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലുള്ള പുതിയ അലോയ് വീലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
'റെഡ് ജിടി' ബാഡ്ജുകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുൻവശത്തെ ഫെൻഡറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാഡ്ജുകൾ ഇപ്പോൾ മുൻവാതിലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മുൻവശത്തെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകളും ബമ്പറിലെ ക്യാമറ പോഡും, വാഹനത്തിൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.
ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ വിർട്ടസിന്റെ ഇന്റീരിയർ നിലവിലുള്ള മോഡലിന് സമാനമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എങ്കിലും, സീറ്റുകളിൽ പുതിയ ഫാബ്രിക്കും ട്രിമ്മുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡ്രൈവർക്കായി 10.25 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിലവിലെ മോഡലിലുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, 'ടൈഗൂൺ' ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലേതുപോലെ മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്റർഫേസും എഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങൾ
ഈ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലും 1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ തുടരാനാണ് സാധ്യത. 1.0 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ പതിപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിന് പുറമെ, പുതിയ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ 1.5 ലിറ്റർ എഞ്ചിനൊപ്പം 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ നൽകിയേക്കും.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
നിലവിലുള്ള മോഡലിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയായിരിക്കും ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുക. ഏകദേശം 10.75 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഇതിന് വില. സ്കോഡ സ്ലാവിയ, ഹ്യുണ്ടായ് വെർണ, ഹോണ്ട സിറ്റി തുടങ്ങിയ മറ്റ് മിഡ്-സൈസ് സെഡാനുകളുമായാകും വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മത്സരിക്കുക.
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