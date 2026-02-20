ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പുതിയ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എസ്‌യുവിയുമായി ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ: ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ

പുതിയ 7 സീറ്റർ എസ്‌യുവിയിൽ 201 ബിഎച്ച്പി പവറും 320 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. വിലയും സവിശേഷതകളും...

VOLKSWAGEN TAYRON R LINE PRICE VOLKSWAGEN TAYRON R LINE FEATURES VOLKSWAGEN TAYRON R LINE ENGINE ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ ലൈൻ
Volkswagen Tayron R-Line is the second vehicle under the R-Line lineup. (Image Credit: Volkswagen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 5:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ തങ്ങളുടെ പുതിയ മോഡലായ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ടിഗുവാൻ ഓൾസ്‌പേസ് നിർത്തലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് കമ്പനി പുതിയ മോഡലുമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഫോക്‌സ്‌വാഗണിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എസ്‌യുവി ആണ് ഇത്.

പ്രീമിയം 7 സീറ്റർ എസ്‌യുവിയായ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഉത്പാദനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ പ്ലാന്‍റിൽ വെച്ചാണ് ഇതിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ സ്ഥാനം. പുതിയ എസ്‌യുവി വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ, വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

  1. വില, ബുക്കിങ്, എതിരാളികൾ: ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 46.99 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിനായുള്ള ബുക്കിUgകൾ ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ നടത്താം. ഇന്ത്യയിൽ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ സ്കോഡ കൊഡിയാക്, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, എംജി ഗ്ലോസ്റ്റർ, എംജി മജസ്റ്റർ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ എന്നീ മോഡലുമായി മത്സരിക്കും.
  2. കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ: അൾട്രാ വയലറ്റ് മെറ്റാലിക്, ഗ്രനേഡില്ല ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്, ഒറിക്‌സ് വൈറ്റ് മദർ ഓഫ് പേൾ ഇഫക്റ്റ്, ഡോൾഫിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്, ഓയിസ്റ്റർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്, സിപ്രെസിനോ ഗ്രീൻ മെറ്റാലിക്, നൈറ്റ്ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
  3. ഡിസൈൻ: ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിന്‍റെ അതേ MQB EVO പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് VW ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 4,792 mm നീളവും 1,866 mm വീതിയും 1,665 mm ഉയരവുമുണ്ട്. കൂടാതെ 2,789 mm വീൽബേസുമുണ്ട്. ഈ എസ്‌യുവിയുടെ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് 345 ലിറ്ററാണ്. മൂന്ന് നിര സീറ്റുകൾ താഴ്ത്തി 1,905 ലിറ്ററായി വികസിപ്പിക്കാം. 1,864 കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്‍റെ ഭാരം. ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന് മസ്കുലാർ സിലൗറ്റ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റുകൾ, ഐക്യു എച്ച്ഡി മാട്രിക്സ് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രകാശിതമായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ലോഗോയുള്ള കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, 19 ഇഞ്ച് കൺവെൻട്രി അലോയ് വീലുകൾ, ആർ-ലൈൻ ബാഡ്ജിംഗ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
  4. ഇന്‍റീരിയർ, ഫീച്ചറുകൾ: 12-വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, കൂൾഡ്, ഹീറ്റഡ്, 8 മസാജിങ് ഫംഗ്ഷനുകളും 3 മെമ്മറി സെറ്റിംഗുകളുമുള്ള വരേന ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകളുമായാണ് ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിൽ വരുന്നത്. സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിൽ ഒരു പനോരമിക് സൺറൂഫ്, റിയർ സൺ ഷേഡുകൾ, മൂന്ന്-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, 15 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സ്‌ക്രീൻ, ഒരു പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റ്, 700W ഹർമൻ കാർഡൺ സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡായി 9 എയർബാഗുകൾ, ഒരു ലെവൽ-2 ADAS സുരക്ഷാ സ്യൂട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ട്.
  5. എഞ്ചിൻ: ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിൽ കാണുന്ന അതേ 2.0 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ ടർബോ പെട്രോൾ EVO4 എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിലും ഉള്ളത്. ഈ എഞ്ചിൻ 4500-6000 ആർപിഎമ്മിൽ 201.20 bhp പവറും, 1500-4400 ആർപിഎമ്മിൽ 320 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 7 സ്‌പീഡ് DSG 4MOTION ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിൽ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്.

