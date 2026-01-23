ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്: ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു; അറിയാം ഫീച്ചറും ഡിസൈനും
15 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ വരുന്നത്. ഈ പ്രീമിയം എസ്യുവി 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Published : January 23, 2026 at 5:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്സ്വാഗൺ. പ്രീമിയം എസ്യുവിയായ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഉത്പാദനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ പ്ലാന്റിൽ വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കമ്പനി സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാനിരിക്കെ ഇതിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യയുടെ വിൽപ്പനയും, ഉൽപ്പന്ന ആസൂത്രണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേധാവി ഫ്രാൻസെസ്കോ ബ്ലാൻഡിനോ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടിരുന്നു.
വളരെ വേഗം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് വാഹനം എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ടിഗുവാൻ ഓൾസ്പേസ് നിർത്തലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് കമ്പനി പുതിയ മോഡലുമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഫോക്സ്വാഗണിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവി ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഈ 7 സീറ്റർ എസ്യുവി. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും ചില ഫീച്ചറുകളും കമ്പനി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ നരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും, ഫീച്ചറും, എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ: ഡിസൈൻ
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വളരെ ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയായ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന് ഒരു മസ്കുലാർ സിലൗറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും വിഡബ്ല്യു ലോഗോയ്ക്ക് താഴെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോർട്ടി ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും ഉണ്ടാകും. 19 ഇഞ്ച് 'കോവൻട്രി' ഡയമണ്ട്-ടേൺഡ് അലോയ് വീലുകളും ആർ-ലൈൻ ബാഡ്ജിങും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. സിഗ്നേച്ചർ ഐക്യു ലൈറ്റ് എച്ച്ഡി മാട്രിക്സ് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സീറ്റിന്റെ മൂന്നാം നിര മടക്കിയാൽ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിൽ 2,789 എംഎം വീൽബേസും 850 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പെയ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെയ്റോണിന്റെ ആഗോള മോഡൽ മികച്ച ഫാമിലി കാറിനുള്ള ഗോൾഡൻ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ 2025 അവാർഡും, യൂറോപ്പിൽ 5-സ്റ്റാർ യൂറോ എൻസിഎപി സുരക്ഷാ റേറ്റിങും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ: ഫീച്ചറുകൾ
ഡ്രൈവറുടെ നേർക്കായി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 15 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ വരുന്നത്. ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിനെപ്പോലെ, പുതിയ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിലും ലെതർ-അപ്ഹോൾസ്റ്റേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾക്കായും മസാജ് ഫങ്ഷനും വെന്റിലേഷൻ ഫങ്ഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പുതിയ എസ്യുവിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 30 കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, മാട്രിക്സ് എൽഇഡി ലാമ്പുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, സീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ നിര മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ 850 ലിറ്റർ വരെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോണിന് 5 സ്റ്റാർ യൂറോ NCAP റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ: പവർട്രെയിൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിൽ 2.0L TSI EVO പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കൂടാതെ ഫോക്സ്വാഗണിന്റെ 4MOTION ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് (AWD) സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടും. ഇത് സുഗമവും അനായാസവുമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കും.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച്
ഫോക്സ്വാഗൺ ഇതുവരെ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
