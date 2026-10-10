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600 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാന്റെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ ആഗോള വിപണിയിൽ
അടുത്ത വർഷം ആഗോളതലത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2026 at 3:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്സ്വാഗൺ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ 'ID' സീരിസ് വിപുലീകരിക്കുകയാണ്. ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാന്റെ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് ആയ പതിപ്പ് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചു. 'ID.Tiguan' എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ID.4, ID.5 എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് നിരയിൽ എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണിത്. അടുത്ത വർഷം ആഗോളതലത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguan: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മികച്ച ഉയരവും വലിപ്പവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguan വലിയ കാറിന്റെ ലുക്ക് നൽകുന്നു. ഫോക്സ്വാഗണിന്റെ ആധുനികവും ക്ലാസിക്കുമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ID.Polo, ID.Cross എന്നിവയുടെ അതേ ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ് ഇതിലും പിന്തുടരുന്നത്. മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തെ ടെയിൽഗേറ്റിലേക്ക് നീളുന്ന ആകർഷകമായ LED ബാറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആകർഷകമായ മുൻഭാഗം, ഉയരമുള്ള ഡോറുകൾ, വലിയ വീലുകൾ, ഒപ്പം ഏതാണ്ട് ലംബമായ ടെയിൽഗേറ്റിലെയും LED ടെയിൽ ലൈറ്റുകളിലെയും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ആകർഷക ലുക്കാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguan: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguanന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിൽ മൂന്ന് സ്ക്രീനുകൾ കാണാം. ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വലിയൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് സെന്റർ സ്ക്രീൻ ആയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ടു-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലിലും ലളിതമായ സെന്റർ കൺസോളിലുമായി കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ക്യാബിൻ ലളിതവും, എന്നാൽ ആധുനികവുമായ അനുഭവം നൽകുന്നു. ഡ്രൈവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ, പഴയ ഫോക്സ്വാഗൺ കാറുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന 'റെട്രോ' ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്.
ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguan: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ ഫോക്സ്വാഗൺ ID.Tiguan നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ MEB+ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ഇതിൽ 58kWh, 77kWh എന്നീ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് 185bhp കരുത്ത് നൽകുന്ന 2WD (പിൻഭാഗത്ത് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച) സംവിധാനത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വേരിയന്റിൽ 285bhp കരുത്തുള്ള 2WD ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ്-എൻഡ് വേരിയന്റിൽ 300bhp കരുത്തുള്ള AWD (4Motion) സംവിധാനമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
WLTP മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ കാറിന് ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അടുത്ത വർഷം ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ടിഗ്വാൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വകഭേദം CBU വഴിയാകും ഇന്ത്യയിലെത്തുക. കൂടാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് GLC ഇലക്ട്രിക് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളുമായി ആയിരിക്കും മത്സരിക്കുക.
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