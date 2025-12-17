ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഒറ്റ ചാർജില് 450 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, ഫോക്സ്വാഗൺ ഇലക്ട്രിക് പോളോ വരുന്നു; വില അറിയണ്ടേ?
ജനപ്രിയ പോളോയുടെ പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പായ കാർ 2026 ഓടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി.
Published : December 17, 2025 at 4:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വാഹന നിർമാണ ബ്രാൻ്റുകളിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ പേരുകേട്ട ബ്രാൻ്റാണ് ഫോക്സ്വാഗൺ. 2022 ൽ ജർമ്മൻ നിർമാതാക്കളായ ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ പോളോ ഹാച്ച്ബാക്കിൻ്റെ ഉത്പാദനം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ പോളോ നെയിംപ്ലേറ്റിന് ഇപ്പോഴും വലിയ ആരാധകരുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ അതേ ജനപ്രിയ പോളോയുടെ പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പായ കാർ 2026 ഓടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. കോംപാക്റ്റ് ഇവി വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന നാല് പുതിയ ഇവി മോഡലുകളിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കും ഐഡി. പോളോ. മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ-ഓസ്റ്റെല്ലങ് (IAA) മൊബിലിറ്റി 2025 ൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ഐഡി. പോളോ നേരത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മികച്ച റേഞ്ച്, ആധുനിക ടെക്നോളജി, എന്നിവ ഐഡി പോളോയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഗോള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു അഫോർഡബിൾ ഇവിയെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് ബ്രാൻ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഫീച്ചറുകള് ഇവയെല്ലാം...
പുതിയ മോഡലായ ഐഡി. പോളോക്ക് നിലവിലുള്ള പോളോയെക്കാൾ ഏകദേശം 4.05 മീറ്റർ നീളവും 2.60 മീറ്റർ വീൽബേസും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. കൂടാതെ കാറിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് 435 ലിറ്റർ വരെയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സാധരണ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ പോളോയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഇത്. പിൻ സീറ്റുകൾ താഴേക്ക് മടക്കിവച്ചാൽ ഇത് 1,243 ലിറ്ററായി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ഐഡി. ഫോക്സ്വാഗൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ MEB+ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായിരിക്കും പോളോ. പോളോ GTI. വേരിയൻ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പവർ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്-മൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നൽകുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്: 85 kW (114 bhp), 99 kW (133 bhp), 155 kW (208 bhp).
85 kW, 99 kW പതിപ്പുകൾക്ക് 37 kWh ഹൈ-വോൾട്ടേജ് LFP (ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്) ബാറ്ററിയാണ് കരുത്ത് പകരുന്നത്, ഇത് 90 kW വരെ വേഗതയിൽ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 155 kW, 166 kW മോഡലുകൾക്ക് 52 kWh NMC (നിക്കൽ മാംഗനീസ് കൊബാൾട്ട്) ബാറ്ററി ലഭിക്കും. ഇത് 130 kW DC വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 450 കിലോമീറ്റർ വരെ ഡ്രൈവിങ് ലഭിക്കും.
സ്ക്രീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ഇൻ-ബിൽറ്റ് നാവിഗേഷൻ, കണക്റ്റഡ് കാർ ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയും പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്. ഐഡി പോളോയുടെ യുറോപ്യൻ വിപണയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ഏകദേശം 25,000 യൂറോ (ഏകദേശം 26.46 ലക്ഷം രൂപ) ആയിരിക്കും.
