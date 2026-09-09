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ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ: ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പുമായി ഒന്നിക്കുന്നു

പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ ദുർബലമായ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യയിലെ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാൻ ഫോക്സ്‌വാഗൺ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് കാർ വിപണിയിൽ ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യുവിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകും.

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The two companies will also explore ways to share vehicle platforms and increase production capacity to strengthen competition in India. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 8:36 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാൻ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ. ജർമ്മൻ കാർ കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ഇന്ത്യയിലെ ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലേർപ്പെടാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് വിവരം. വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍റെ കാറുകളുടെ ശ്രേണി വികസിപ്പിക്കാനും, കൂടുതൽ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനും, ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് പുതിയ കരാറിലേർപ്പെടുന്നത്.

നിലവിൽ ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍റെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കാർ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. പുതിയ നീക്കം കമ്പനിയുടെ രാജ്യത്തെ മത്സരശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ദുർബലം

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ഇന്ത്യയിൽ കാറുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും സ്കോഡ ബ്രാൻഡിലൂടെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതം രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് വ്യവസായം വളർത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.

മാത്രമല്ല, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ഇന്ത്യയിലും നിയമപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024 ൽ, ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചതായി ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ ആരോപണമുയർന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 1.4 ബില്യൺ ഡോളർ നികുതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പനി തെറ്റ് നിഷേധിച്ചു. കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും സമ്മർദ്ദം

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും കമ്പനിക്ക് സമ്മർദ്ദം തുടരുന്നു. ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ നിക്ഷേപകർ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. താരിഫ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ചൈനയിലെ വിപണിയും മന്ദഗതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫോക്‌സ്‌വാഗന് അത്യാവശ്യമാണ്.

ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യാവസായിക സ്ഥാപനമാണ് ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് സ്റ്റീൽ, ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2023ൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിച്ചു. എംജി ബ്രാൻഡ് കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന ചൈനയുടെ എസ്‌എഐസി മോട്ടോറുമായി ചേർന്ന് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ചത്.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ഇപ്പോൾ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിർദ്ദിഷ്ട കരാർ പ്രകാരം, രണ്ട് കമ്പനികളും പരസ്‌പരം നിയന്ത്രണം പങ്കിടും. ദ്വികക്ഷി കരാറായതിനാൽ ഇരുകമ്പനികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പങ്കിടും. വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത സംവിധാനവും സ്ഥാപിക്കും.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, രണ്ട് കമ്പനികളും സംയുക്തമായി പ്രാദേശിക സോഴ്‌സിങ് വർധിപ്പിക്കുകയും വാഹന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ പങ്കിടുകയും ഉൽപ്പാദന ശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് ഉത്തേജനമേകും. കൂടാതെ കാർ വിപണിയിൽ ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യുവിന് കൂടുതൽ അവസരവും ലഭിക്കും.

എങ്കിലും പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ചർച്ചകൾ വിജയം കണ്ടാൽ ഇരു കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ അവരുടെതായ സ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

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TAGGED:

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