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ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പുതിയ അതിഥിയെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി വിവോ: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി
വിവോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും നിറങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ലോഞ്ച് വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
Published : August 17, 2026 at 5:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ വൈ31ടി 5ജി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് തീയതിയൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും നിറങ്ങളും വിശദമായി കാണിക്കുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വില ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പുതിയ ലിസ്റ്റിങിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവോ വൈ31ടി 5ജി സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. .75 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ടച്ച്സ്ക്രീനും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, വിവോ വൈ31ടി 5ജി മൂന്ന് നിറങ്ങളിലും മൂന്ന് റാം, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒറിജിൻഒഎസ് പതിപ്പും ഇത് നൽകും. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
വിവോ വൈ31ടി 5ജി: ലഭ്യത, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
ലിസ്റ്റിങിൽ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, വിവോ വൈ31ടി 5ജി വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ക്രിംസൺ റെഡ്, ഗോൾഡൻ മിസ്റ്റ്, സീഷോർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. 4 ജിബി + 128 ജിബി, 6 ജിബി + 128 ജിബി, 6 ജിബി + 256 ജിബി റാം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. എന്നിരുന്നാലും, ഫോണിന്റെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വിവോ വൈ31ടി 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. 6.75 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി+ (720 x 1,608 പിക്സലുകൾ) എൽസിഡി ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,250 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 83 ശതമാനം എൻടിഎസ്സി കളർ ഗാമട്ട് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ക്വാൽകോമിന്റെ 4nm ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 2 ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. 1.95GHz-ൽ ആറ് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും 2.2GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡുള്ള രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
6GB വരെ LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോഡിയാക്കിയ ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുക. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് വിവോ വൈ31ടി 5ജി ഫോണിന് ലഭിക്കുക. f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ, f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2-മെഗാപിക്സൽ ബൊക്കെ സെൻസർ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.05 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്.
വിവോ വൈ31ടി 5ജിയിൽ 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കായി ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ എന്നിവ ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് ഏകദേശം 219 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടാകും.
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