6,500mAh ബാറ്ററിയിൽ വിവോയുടെ രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികൾ: വിലയും സവിശേഷതകളും
6,500mAh ബാറ്ററിയും ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റും ഉള്ള രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവോ Y11 ഫോണിന്റെ വില 14,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വിവോ Y21 ഫോണിന്റെ വില 18,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
Published : March 25, 2026 at 4:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൈ-സീരിസിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായി വിവോ. വിവോ Y21, വിവോ Y11 എന്നിവയാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഫോണുകൾ. വിവോ Y21 ഉം വിവോ Y11 ഉം. വൈ ലൈനപ്പിലെ അവസാന ഉപകരണമായ വിവോ Y31d ഈ വർഷം ജനുവരി 10ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
6,500mAh ബാറ്ററിയും ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റും ഉള്ള രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവോ Y11 ഫോണിന്റെ വില 14,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വിവോ Y21 ഫോണിന്റെ വില 18,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളും ഒന്നിലധികം കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ പൂർണ്ണ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, വില, ലഭ്യത എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.
വിവോ Y21 5G, വിവോ Y11 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1200 നിറ്റ്സ് (HBM) വരെയുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ വാട്ടർഡ്രോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയും, TÜV റൈൻലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 പ്രോസസർ നൽകുന്ന ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ 8GB വരെ റാമും 128GB വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും നൽകുന്നു. SGS സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ IP65 റേറ്റിങും മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ട്.
രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും 6500mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, Y21 5G ഫോൺ 44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. Y11 5G 15W ചാർജിങുമായി വരുന്നു. ദീർഘകാല പ്രകടനത്തിനായി രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും 5 വർഷത്തെ ബാറ്ററി ആയുസ്സും ഉറപ്പാക്കുന്നു. വിവോ Y21 5G-യിൽ സെക്കൻഡറി ലെൻസുമായി ജോടിയാക്കിയ 50MP പ്രധാന പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്.
അതേസമയം Y11 5G-യിൽ 13MP പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലും 5MP മുൻ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. നൈറ്റ്, പോർട്രെയിറ്റ്, പ്രോ, ടൈം-ലാപ്സ്, ലൈവ് ഫോട്ടോ എന്നിവ ക്യാമറ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ മുൻവശത്ത്, അവർ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിനസ് ഒഎസ് 6 പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്കൊപ്പം എഐ ക്രിയേഷൻ, എഐ ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ്, എഐ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ എഐ പവർ സവിശേഷതകൾ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
വിവോ വൈ21 5ജി, വൈ11 5ജി: വിലയും വിൽപ്പനയും
വിവോ വൈ21 5G 4GB+128GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. 4GB + 128GB വേരിയന്റിന് 18,999 രൂപയും, 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയും, 8GB + 128GB വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപയുമാണ് വില. ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, വിവോ വൈ11 5G ഫോണിന് സൺറൈസ് ഗോൾഡ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 4GB + 64GB വേരിയന്റിന് 14,999 രൂപയും 4GB + 128GB മോഡലിന് 16,999 രൂപയുമാണ് വില.
രണ്ട് ഫോണുകളും വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, എല്ലാ പങ്കാളി റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1500 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും തിരഞ്ഞെടുത്ത പങ്കാളികളിൽ 8 മാസം വരെ സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.
