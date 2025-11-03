ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റ്, 6,000mAh ബാറ്ററി: വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ വിപണിയിൽ; പ്രത്യേകതകൾ
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ Y19sന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പിന്നിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറകളും LED ഫ്ലാഷും ഇതിലുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം.
Published : November 3, 2025 at 6:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓരോ മാസവും പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 6,000mAh ബാറ്ററിയും 5G കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള പിന്തുണയുമുള്ള വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. വിവോ Y19s 5G എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വില കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിവോ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിലെ ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ രണ്ട് നിറങ്ങളിലും മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിലും രാജ്യത്ത് വിൽക്കുമെന്നാണ്.
ഫോണിന്റെ മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നോച്ചിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. 6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ Y19sന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പിന്നിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറകളും LED ഫ്ലാഷും ഇതിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൺടച്ച് ഒഎസ് 15 ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക.
വിവോ Y19s 5G: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
4 ജിബി + 64 ജിബി, 4 ജിബി + 128 ജിബി, 6 ജിബി + 128 ജിബി എന്നീ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ വിവോ Y19s ലഭ്യമാകും. ജസ്റ്റിക് ഗ്രീൻ, ടൈറ്റാനിയം സിൽവർ എന്നിവയാണ് ലഭ്യമായ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. 4 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 10,999 രൂപയും, 4 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 11,999 രൂപയും, 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 13,499 രൂപയുമാണ് വിലയെന്നാണ് Gizmochina റിപ്പോർട്ട്.
വിവോ Y19s 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൺടച്ച്ഒഎസ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഡ്യുവൽ സിം ആണ് ഈ ഫോണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. 720×1,600 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 90Hz പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 70 ശതമാനം NTSC കളർ ഗാമട്ട്, 260ppi പിക്സൽ സാന്ദ്രത, 700 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് LCD സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 6GB വരെ LPDDR4X റാമും 128GB വരെ eMMC5.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ട കോർ 6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ആറ് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 2.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ മൈക്രോ SD കാർഡ് വഴി 2TB വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. 13-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും (f/2.2), 0.8 എംപിയുടെ വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും (f/3.0) അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ യൂണിറ്റ്. കൂടാതെ 5 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. നൈറ്റ്, പോർട്രെയിറ്റ്, ലൈവ് ഫോട്ടോ, സ്ലോ-മോ, ടൈം-ലാപ്സ് മോഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിൻ ക്യാമറ.
സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ് എന്നിവ ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചതായി വിവോ പറയുന്നു.
