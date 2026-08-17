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അഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് 4000 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിച്ച് വിവോ: പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം

വൈ സീരിസിലെ അഞ്ച് മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 4000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവോ VIVO Y SERIES REVISED PRICE LIST VIVO Y51 PRO NEW PRICE VIVO PRICE INCREASE
Vivo Y51 Pro 5G (Image credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 4:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ എക്‌സ് 300 എഫ്ഇയ്‌ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. 79,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ 89,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. പിന്നാലെ മറ്റ് മോഡലുകൾക്കും വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്‌ത സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ.

ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചു?

വൈ സീരിസിലെ അഞ്ച് മോഡലുകൾക്കാണ് കമ്പനി വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G, വിവോ വൈ21, വിവോ വൈ11, വിവോ വൈ31 5G, വിവോ വൈ19 എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് മോഡലുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലവർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G ഫോണിനാണ്.

ഇവയുടെ പുതുക്കിയ വില കാണിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടക ക്ഷാമം ആണ് വിലക്കയറ്റിന് പിന്നിൽ. വിവോയ്ക്ക് പുറമേ, വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, റിയൽമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും പല തവണകളിലായി തങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവോ വൈ സീരീസിലെ ഫോണുകളുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം.

വിവോ വൈ സീരീസ്: പുതിയ നിരക്ക്

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്പുതിയ വിലപഴയ വിലവൃത്യാസം
വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G8GB RAM + 128GB ₹32,999₹30,999+ ₹2000
8GB RAM + 256GB ₹37,999₹33,999+ ₹4000
വിവോ വൈ31 5ജി6GB + 128GB₹27,999 ₹25,999+ ₹2000
6GB + 256GB₹31,999₹28,999+ ₹3000
വിവോ വൈ 214GB + 128GB ₹22,499₹20,999+ ₹2000
വിവോ വൈ 114GB + 128GB 20,999 ₹18,999+ ₹2000
വിവോ വൈ19എസ്4GB + 64GB₹14,999₹13,999+ ₹1000
4GB + 128GB ₹15,999 ₹14,999+ ₹1000
6GB + 128GB ₹17,499₹16,499+ ₹1000

വിവോ, വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, റിയൽമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾ അടുത്തിടെ നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻഗാമികളേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ റാം, ചിപ്പ് ക്ഷാമം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വില വർധനവ്.

വില വർധനവിന് പിന്നിൽ

ആഗോളതലത്തിൽ റാമിന്‍റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സെന്‍ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്‌സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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