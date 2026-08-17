ETV Bharat / automobile-and-gadgets
അഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് 4000 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിച്ച് വിവോ: പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
വൈ സീരിസിലെ അഞ്ച് മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 4000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : August 17, 2026 at 4:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇയ്ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. 79,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ 89,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. പിന്നാലെ മറ്റ് മോഡലുകൾക്കും വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ.
ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചു?
വൈ സീരിസിലെ അഞ്ച് മോഡലുകൾക്കാണ് കമ്പനി വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G, വിവോ വൈ21, വിവോ വൈ11, വിവോ വൈ31 5G, വിവോ വൈ19 എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് മോഡലുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലവർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G ഫോണിനാണ്.
ഇവയുടെ പുതുക്കിയ വില കാണിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടക ക്ഷാമം ആണ് വിലക്കയറ്റിന് പിന്നിൽ. വിവോയ്ക്ക് പുറമേ, വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, റിയൽമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും പല തവണകളിലായി തങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവോ വൈ സീരീസിലെ ഫോണുകളുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം.
വിവോ വൈ സീരീസ്: പുതിയ നിരക്ക്
|മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|പുതിയ വില
|പഴയ വില
|വൃത്യാസം
|വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G
|8GB RAM + 128GB
|₹32,999
|₹30,999
|+ ₹2000
|8GB RAM + 256GB
|₹37,999
|₹33,999
|+ ₹4000
|വിവോ വൈ31 5ജി
|6GB + 128GB
|₹27,999
|₹25,999
|+ ₹2000
|6GB + 256GB
|₹31,999
|₹28,999
|+ ₹3000
|വിവോ വൈ 21
|4GB + 128GB
|₹22,499
|₹20,999
|+ ₹2000
|വിവോ വൈ 11
|4GB + 128GB
|₹20,999
|₹18,999
|+ ₹2000
|വിവോ വൈ19എസ്
|4GB + 64GB
|₹14,999
|₹13,999
|+ ₹1000
|4GB + 128GB
|₹15,999
|₹14,999
|+ ₹1000
|6GB + 128GB
|₹17,499
|₹16,499
|+ ₹1000
വിവോ, വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, റിയൽമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾ അടുത്തിടെ നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻഗാമികളേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ റാം, ചിപ്പ് ക്ഷാമം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വില വർധനവ്.
വില വർധനവിന് പിന്നിൽ
ആഗോളതലത്തിൽ റാമിന്റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read:
- പോകോ എം8എക്സ് 5ജി വരുന്നു: ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ പുറത്ത്, വില 20000 രൂപയിൽ താഴെയോ?
- ഒരു മാസത്തിനകം വിറ്റഴിച്ചത് 2 ലക്ഷത്തിലേറെ യൂണിറ്റുകൾ: ജൂലൈയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് ഈ സ്കൂട്ടർ
- 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ സോണി ക്യാമറ, കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി: 'മോട്ടോ ജി മാക്സ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
- കരുത്ത് കാണിക്കാൻ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസർ, നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ: ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിൽ മടക്കാവുന്ന പിക്സൽ ഫോണുമായി ഗൂഗിൾ