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ഇനി പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ! മികവുറ്റ ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയുമായി വിവോ 'എക്സ്500 സീരിസി'ൽ മൂന്ന് ഫോണുകൾ
എക്സ്500, എക്സ്500 പ്രോ, എക്സ്500 പ്രോ മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്കും ബാറ്ററിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഫോണുകളാണ് ഇവ. ഫോട്ടോഗ്രഫിക്കായി പ്രത്യേക ടൂളുകളടങ്ങുന്ന കിറ്റ് സഹിതമാണ് പുതിയ സീരിസെത്തുന്നത്.
Published : November 26, 2026 at 3:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ പുതിയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ട് വിവോ. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരിസായ എക്സ്500 സീരിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവോ. X500, X500 പ്രോ, X500 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിലുള്ളത്. പ്രമുഖ ക്യാമറ നിർമ്മാതാക്കളായ ZEISS-മായി സഹകരിച്ച് നൂതന ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യയും, സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭീമൻ ബാറ്ററി ശേഷിയുമായാണ് പുതിയ സീരിസിലെ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ പ്രത്യേകത.
144Hz LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേകളും, ZEISS സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുക്കിയ 50MP മെയിൻ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ (പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളിൽ) ചിപ്സെറ്റും ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600M പ്രോസസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ സീരീസ്: വിലയും ലഭ്യതയും
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ സീരീസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ എക്സ്500 12GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. 1,19,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. 12GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാത്രമാണ് എക്സ്500 പ്രോയും ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് 1,49,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ മോക്സ് മോഡൽ 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാവും. 12GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 1,64,999 രൂപയും, 12GB RAM + 512GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 1,79,999 രൂപയുമാണ് വില.
പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകൾ അപെക്സ് ഓറഞ്ച്, എറ്റേണൽ ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് X500 മോഡൽ എംബർ റെഡ്, ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ഇന്ന് മുതൽ (നവംബർ 26) ആരംഭിക്കുന്നു. ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, അംഗീകൃത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴിയോ ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
പ്രത്യേക ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റും
12GB RAM + 512GB സ്റ്റോറേജുള്ള പ്രോ മാക്സിനായി പ്രത്യേക 'ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റ്' വിവോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കിറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 2,29,999 രൂപ നൽകണം. ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രിപ്പ് കിറ്റും, ZEISS സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള 200mm (Gen 2), 400mm (Gen 2 Ultra) ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡറുകളും ലഭ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് എത്ര രൂപ വില വരുമെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.
വിവോ ഇമേജിംഗ് ഗ്രിപ്പ് കിറ്റ്: 11,999 രൂപ
200mm-ന് തുല്യമായ വിവോ Zeiss ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2: 15,999 രൂപ
400mm-ന് തുല്യമായ വിവോ Zeiss ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2 അൾട്ര: 27,999 രൂപ
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില
|X500
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|X500 പ്രോ
|12GB + 256GB
|Rs 1,49,999
|X500 പ്രോ മാക്സ്
|12GB + 256GB
|Rs 1,64,999
|12GB + 512GB
|Rs 1,79,999
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ സീരീസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോ എക്സ്500: 2750 x 1260 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.59 ഇഞ്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 6,000 നിറ്റ്സ് ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സ്, 459 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നീ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ വിവോ എക്സ്500 എത്തുന്നത്. 12GB LPDDR5X അൾട്രാ റാമും 256GB UFS 4.1 സ്റ്റോറേജുമായും ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ 3nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600M ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്.
50MP LYTIA 828 പ്രധാന സെൻസർ, 50MP വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുള്ള 64MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. 50 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ലഭിക്കുന്നു. 90W വയേർഡ് ഫ്ലാഷ്ചാർജ് പിന്തുണയുള്ള 7,500mAh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിനായി IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ: 2660 x 1216 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.36 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 144 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 6000 നിറ്റ്സ് ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്, 459 പിപിഐ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയാണ് വിവോ എക്സ് 500 പ്രോയുടെ സവിശേഷതകൾ. 12GB LPDDR5X അൾട്രാ റാമും 256GB UFS 4.1 സ്റ്റോറേജുള്ള ഒക്ടാ-കോർ 2nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ പ്രൊസസറിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
50MP LYTIA L910 പ്രധാന സെൻസർ, 50MP വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, OIS പിന്തുണയുള്ള 64MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് പ്രോ മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നത്. 50എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 90W വയേർഡ് ഫ്ലാഷ്ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,510mAh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ മാക്സ്:
3168 x 1440 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോട് കൂടിയ 6.85 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5,000 നിറ്റ്സ് ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 507 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇത് 12GB LPDDR5X അൾട്രാ റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ 2nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ പ്രോസസറിന്റെ കരുത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
50MP LYTIA L910 മെയിൻ സെൻസർ, 50MP വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നത്. 50എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത. വയർഡ് 90W ഫ്ലാഷ്ചാർജ് പിന്തുണയുള്ള 7,800mAh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ട്.
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