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പെട്ടന്ന് ചാർജ് തീരില്ല, കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും 200 എംപിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുമായി 'വിവോ എക്സ്500 സീരിസ്'; ലോഞ്ച് ഉടൻ
വിവോ എക്സ്500, വിവോ എക്സ്500 പ്രോ, വിവോ എക്സ്500 പ്രോ മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്കും ബാറ്ററിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.
Published : November 12, 2026 at 4:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ പുതിയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിടാൻ വിവോ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരിസായ എക്സ്500 സീരിസ് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പ്രമുഖ ക്യാമറ നിർമ്മാതാക്കളായ ZEISS-മായി സഹകരിച്ച് നൂതന ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യയും, സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭീമൻ ബാറ്ററി ശേഷിയുമായാണ് പുതിയ സീരിസ് വിപണിയിലെത്തുക. നവംബർ 26ന് ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫോണുകൾ
മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവോ എക്സ്500, വിവോ എക്സ്500 പ്രോ, വിവോ എക്സ്500 പ്രോ മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS സോഫ്റ്റ്വെയറിലാകും പുത്തൻ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.
The wait has led to something extraordinary. And the moment is almost here. A new world of possibilities awaits. The #vivoX500Series launches on 26 November 2026. #vivoIndia #BornToCreate https://t.co/6XCYgY6S96— vivo India (@Vivo_India) November 12, 2026
ഒപ്പം സ്മാർട്ട്വാച്ചും ക്യാമറ കിറ്റും
ഇതിനൊപ്പം ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള 'വാച്ച് GT 2' എന്ന സ്മാർട്ട്വാച്ചും കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. ഇതിന് 2400-നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും വളരെ നേർത്ത ബെസലുകളുള്ള 2.07 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസിനായി കമ്പനി Zeiss ടെലിഫോട്ടോ കൺവെർട്ടർ കിറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധിക തുക നൽകി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വെബ് പേജുകളും കമ്പനി ലൈവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്500 സീരീസിലെ മൂന്ന് ഫോണുകളെ കുറിച്ചും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
മോഡലുകളും പ്രത്യേകതകളും
വിവോ എക്സ്500 സീരിസ് നവംബർ 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് പുറത്തിറക്കുക. ഇതിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ Zeiss സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ക്രമീകരിച്ച ഫ്ലോട്ടിങ് ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ എഐ അധിഷ്ഠിത ക്രിയേറ്റീവ് ടൂളുകളും ഈ ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടാകും.
വിവോ X500 പ്രോ മാക്സ്, വിവോ X500 പ്രോ എന്നിവയിൽ Zeiss സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുക്കിയ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ക്യാമറ സംവിധാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രോ മോഡലിൽ ടെലിഫോട്ടോ AF ട്രാക്കിങ് വീഡിയോ, ZEISS ട്രൂഡൈനാമിക് മെയിൻ ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
Not just a new point of view. A whole new view of what's possible. #vivoX500Series. Coming soon. #vivoIndia #BornToCreate https://t.co/aAgCqprKYd— vivo India (@Vivo_India) November 11, 2026
ഇവ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, വിവോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നിവ വഴി ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും. അതത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക വെബ് പേജുകൾ ഇതിനകം ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്.
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ മാക്സ്
ഈ നിരയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡലാണിത്. 6.8 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഈ സീരിസിലെ പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് 8.12 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ZEISS TrueDynamic മെയിൻ ക്യാമറ ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50 എംപി ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, മൾട്ടി-സോൺ ലേസർ ഫോക്കസ് സെൻസർ, നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകൾ, 90 വാട്ട് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങും 40 വാട്ട് വയർലെസ് ഫ്ലാഷ്ചാർജിങും ഉള്ള 7800mAh ബാറ്ററി, ഒറിജിൻ ഒഎസ് 7 തുടങ്ങിയ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.
വിവോ എക്സ്500 പ്രോ
ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി 6.3 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഡിസ്പ്ലേയുമായി വരുന്ന ഈ സീരിസിലെ മറ്റൊരു മോഡലാണ് എക്സ്500 പ്രോ. ഇതിന് 8.12 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ട്. 50 എംപി ക്യാമറ, 64 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, ഒറിജിൻ ഒഎസ്7, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ ചിപ്സെറ്റ്, 90 വാട്ട് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങും 40 വാട്ട് വയർലെസ് ഫ്ലാഷ്ചാർജിങും ഉള്ള 6510mAh ബാറ്ററി, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 ചിപ്സെറ്റ് എന്നിവയാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ. ഈ സിരിസിലെ ബേസ് മോഡലായ വിവോ എക്സ്500ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി നൽകിയിട്ടില്ല. പുതിയ ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വിലയും കമ്പനി ലോഞ്ച് സമയത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
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