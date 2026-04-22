ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയുമില്ല! പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി സവിശേഷതകളുള്ള 'വിവോ X300 അൾട്ര' വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം
വിവോ X300 അൾട്രാ, X300 എഫ്ഇ എന്നീ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വിവോ കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ വേറെ തലത്തിലെത്തിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് പുതിയ സീരിസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : April 22, 2026 at 8:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് വിപണി കീഴടക്കാൻ വിവോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളായ X300 അൾട്രാ, X300 എഫ്ഇ എന്നിവ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോഞ്ച് തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മെയ് 6നാണ് കമ്പനി പുതിയ X300 സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുക.
ഈ ഫോണുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ടീസറുകളും പ്രൊമോഷണൽ വിവരങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ നിരവധി പ്രധാന സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ക്യാമറ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫോൺ പരമ്പരയിലെ അൾട്രാ മോഡലിൽ, ഒരു മോഡുലാർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാഹ്യ ക്യാമറ ആക്സസറികൾ ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ പോലുള്ള അനുഭവം നൽകുന്ന ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ സവിശേഷത അവകാശപ്പെടുന്നു.
വിവോ X300 അൾട്ര: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉപയോഗമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഈ ഫോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസർ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.82 ഇഞ്ച് QHD+ LTPO OLED ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
For every moment you don't want to miss—and every detail you refuse to lose. #vivoX300Ultra – Launching on 6th May | 12 PM.
200MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 200MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ്, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഫീച്ചർ. ZEISS ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ വഴി 400mm വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം സാധ്യമാണ്. കൂടാതെ, 6600mAh ബാറ്ററി, 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്, IP68/IP69 റേറ്റിങ് എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഈ ഫോണിനെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നു.
വിവോ X300 എഫ്ഇ: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
കുറച്ചുകൂടി താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി വിവോ രൂപകൽപ്പന മോഡലാണ് വിവോ X300 എഫ്ഇ. ഇതിൽ ഒരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റും 6.31 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്. ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ 50MP പ്രൈമറി സെൻസറും പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസുള്ള 8MP അൾട്രാ-വൈഡ് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു.
A seamless blend of compact design and expansive imaging, built to fit effortlessly while reaching further. #vivoX300FE – Launching on 6th May | 12 PM.
Stay tuned.
200mm വരെ സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മോഡുലാർ ക്യാമറ പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ടാകും. അതേസമയം ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗവും കൊണ്ടുനടക്കവും എളുപ്പമാക്കുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും വിവോയുടെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാകും.
