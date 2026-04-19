ക്യാമറ കണ്ടാല് കണ്ണ് തള്ളും, വമ്പൻ ലുക്കില് വിവോ 300 അൾട്രയും X300 എഫ്.ഇയും
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോകത്തെ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻ്റിൽ സാംസങ്, ഐഫോൺ മോഡലുകൾക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി വിവോ X300 സീരീസ്, അറിയാം വിശദമായി
Published : April 19, 2026 at 10:57 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് വിപണി കീഴടക്കാൻ വിവോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളായ X300 അൾട്രാ (X300 Ultra), X300 എഫ്.ഇ (X300 FE) എന്നിവ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക പേജുകൾ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വരും ആഴ്ചകളിൽ വിലയും ലഭ്യതയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും.
ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലാണ് (MWC 2026) X300 അൾട്രാ ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. X300 എഫ്.ഇ റഷ്യയിലാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്. പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും അത്യാധുനിക ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളാണ് വിവോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
The more you look, the more there is to see.#vivoX300FE – Coming soon.#vivoIndia #MyCityVibes pic.twitter.com/PeesltRpxV— vivo India (@Vivo_India) April 18, 2026
വിവോ X300 അൾട്രാ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ക്വാൽകോമിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. വലിയ ആപ്പുകളും ഹൈ-ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമുകളും തടസ്സമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ക്യാമറ വിസ്മയം: സെയ്സുമായി (Zeiss) സഹകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. സൂം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക 'എക്സ്റ്റേണൽ ടെലിഫോട്ടോ കൺവെർട്ടർ കിറ്റും' ഈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വട്ടത്തിലുള്ള ക്യാമറ മോഡ്യൂളാണ് ഇതിനുള്ളത്.
See what others miss. Capture what others can’t—with clarity, detail, and precision. #vivoX300Ultra - Coming soon.#vivoIndia #CreateLikeAPro pic.twitter.com/hfgELnu1H1— vivo India (@Vivo_India) April 17, 2026
ബാറ്ററി കരുത്ത്: ദീർഘനേരം ചാർജ് നിൽക്കുന്ന 6,600mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വില: ചൈനയിലെ വില കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് ഏകദേശം 95,900 രൂപ മുതൽ 1.22 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
This isn’t the next step.— vivo India (@Vivo_India) April 18, 2026
It’s the ultimate one.#vivoX300Ultra - Coming soon.#vivoIndia #CreateLikeAPro pic.twitter.com/VWUOrprhDh
വിവോ X300 എഫ്.ഇ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഡിസൈൻ: അൾട്രാ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിൽ-ഷേപ്പ് (Pill-shaped) ഡിസൈനിലുള്ള ക്യാമറ ഐലൻഡാണ് ഇതിലുള്ളത്. മനോഹരമായ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വേരിയൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ടീസറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പെർഫോമൻസ്: സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 പ്രോസസ്സറും 6,500mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കരുത്ത്.
ക്യാമറ: അൾട്രാ മോഡലിനെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിലും സെയ്സ് (Zeiss) ക്യാമറ സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്. മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
വില: ഏകദേശം 72,000 രൂപ മുതൽ 78,000 രൂപ വരെയുള്ള വില നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക.
A lifestyle upgrade in a compact form. #vivoX300FE – Coming soon.#vivoIndia #MyCityVibes pic.twitter.com/KgfIePONPT— vivo India (@Vivo_India) April 17, 2026
രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി വിവോ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ മൈക്രോസൈറ്റുകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ വിവോ ഇന്ത്യയിൽ ഇവ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോകത്തെ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻ്റിൽ സാംസങ്, ഐഫോൺ മോഡലുകൾക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ വിവോ X300 സീരീസിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
