രണ്ട് പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി വിവോയുടെ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ
വിവോ X300, X300 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ വരുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ ആദ്യം ഈ ഫോമുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : November 1, 2025 at 11:18 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവോ X300, X300 പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളടങ്ങുന്നതാണ് വിവോയുടെ X300 സീരിസ്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലെത്തിയ ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും. ഈ വർഷം ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിവോ X300 സീരീസ്: വില, ലഭ്യത
വിവോ X300ന്റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന്റെ വില 1,049 യൂറോയിലും (ഏകദേശം 1.07 ലക്ഷം രൂപ), 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന്റെ വില 1,099 യൂറോയിലും (ഏകദേശം 1.12 ലക്ഷം രൂപ) ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം, വിവോ X300 പ്രോയുടെ 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി മോഡൽ 1,399 യൂറോ (ഏകദേശം 1.43 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില. വിവോ X300 ഹാലോ പിങ്ക്, ഫാന്റം ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലും, വിവോ X300 പ്രോ ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ, ഫാന്റം ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാവും. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളും 2025 നവംബർ 3ന് യൂറോപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ ഇ-സ്റ്റോർ വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
|വേരിയന്റ്
|റാം + സ്റ്റോറേജ്
|വില
|കളറുകൾ
|വിവോ X300
|12GB + 256GB
|EUR 1,049
|ഹാലോ പിങ്ക്
|16GB + 512GB
|EUR 1,099
|ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്
|വിവോ X300 പ്രോ
|16GB + 512GB
|EUR 1,399
|ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ
|ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്
വിവോ X300: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 6.31 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ X300 മോഡലിലുള്ളത്. മാലി G1-അൾട്രാ ജിപിയു ഉള്ള, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ട-കോർ 3nm മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP പ്രധാന ക്യാമറ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് വിവോ X300ൽ ഉള്ളത്. f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50എംപിയുടെതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ. 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,360mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|144Hz | 6.31 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED
|പ്രോസസർ
|മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
|പിൻ ക്യാമറ
|200MP പ്രധാന ക്യാമറ +
50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ +
200MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ്
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|50MP
|ബാറ്ററി
|5,360mAh
|ചാർജിങ് ശേഷി
|90W വയർഡ് | 40W വയർലെസ്
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഒറിജിൻOS 6
വിവോ X300 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120 ഹെർട്സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 300 ഹെർട്സ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 452 പിപിഐ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ എക്സ് 300 പ്രോയിലുള്ളത്. മാലി ജി1-അൾട്രാ ജിപിയു ഉള്ള 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ട കോർ 3nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റും ഇതിലുണ്ട്.
50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 100x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയുള്ള 200 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,440mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ X300 പ്രോയിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|144Hz | 6.78 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED
|പ്രോസസർ
|മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
|പിൻ ക്യാമറ
|50MP പ്രധാന ക്യാമറ +
50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ +
200MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ്
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|50MP
|ബാറ്ററി
|5,440mAh
|ചാർജിങ് ശേഷി
|90W വയർഡ് | 40W വയർലെസ്
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഒറിജിൻOS 6
