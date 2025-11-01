ETV Bharat / automobile-and-gadgets

രണ്ട് പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി വിവോയുടെ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ

വിവോ X300, X300 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ വരുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ ആദ്യം ഈ ഫോമുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

VIVO X300 INDIA LAUNCH VIVO X300 PRO PRICE വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോ VIVO NEW PHONE
Vivo X300 Series includes X300 and X300 Pro (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവോ X300, X300 പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളടങ്ങുന്നതാണ് വിവോയുടെ X300 സീരിസ്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിലെത്തിയ ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും. ഈ വർഷം ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിവോ X300 സീരീസ്: വില, ലഭ്യത
വിവോ X300ന്‍റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന്‍റെ വില 1,049 യൂറോയിലും (ഏകദേശം 1.07 ലക്ഷം രൂപ), 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 1,099 യൂറോയിലും (ഏകദേശം 1.12 ലക്ഷം രൂപ) ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം, വിവോ X300 പ്രോയുടെ 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി മോഡൽ 1,399 യൂറോ (ഏകദേശം 1.43 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില. വിവോ X300 ഹാലോ പിങ്ക്, ഫാന്‍റം ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലും, വിവോ X300 പ്രോ ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ, ഫാന്‍റം ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാവും. രണ്ട് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും 2025 നവംബർ 3ന് യൂറോപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ ഇ-സ്റ്റോർ വഴി വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

വേരിയന്‍റ്റാം + സ്റ്റോറേജ്വിലകളറുകൾ
വിവോ X30012GB + 256GBEUR 1,049ഹാലോ പിങ്ക്
16GB + 512GBEUR 1,099ഫാന്‍റം ബ്ലാക്ക്
വിവോ X300 പ്രോ16GB + 512GBEUR 1,399ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ
ഫാന്‍റം ബ്ലാക്ക്
VIVO X300 INDIA LAUNCH VIVO X300 PRO PRICE വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോ VIVO NEW PHONE
Both handsets feature a 120Hz refresh rate AMOLED display. (Image Credit: Vivo)

വിവോ X300: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന 6.31 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ X300 മോഡലിലുള്ളത്. മാലി G1-അൾട്രാ ജിപിയു ഉള്ള, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്‌ട-കോർ 3nm മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP പ്രധാന ക്യാമറ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് വിവോ X300ൽ ഉള്ളത്. f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50എംപിയുടെതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ. 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,360mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

VIVO X300 INDIA LAUNCH VIVO X300 PRO PRICE വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോ VIVO NEW PHONE
Vivo X300 Series is powered by a MediaTek Dimensity 9500 SoC. (Image Credit: Vivo)
ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ144Hz | 6.31 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED
പ്രോസസർമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
പിൻ ക്യാമറ200MP പ്രധാന ക്യാമറ +
50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ +
200MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ്
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ50MP
ബാറ്ററി5,360mAh
ചാർജിങ് ശേഷി90W വയർഡ് | 40W വയർലെസ്
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഒറിജിൻOS 6

വിവോ X300 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120 ഹെർട്‌സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 300 ഹെർട്‌സ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 452 പിപിഐ പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോയിലുള്ളത്. മാലി ജി1-അൾട്രാ ജിപിയു ഉള്ള 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്‌ട കോർ 3nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റും ഇതിലുണ്ട്.

VIVO X300 INDIA LAUNCH VIVO X300 PRO PRICE വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോ VIVO NEW PHONE
Vivo X300 Series features a triple rear camera setup. (Image Credit: Vivo)

50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 100x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയുള്ള 200 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,440mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ X300 പ്രോയിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ144Hz | 6.78 ഇഞ്ച് Q10+ LTPO ഫ്ലാറ്റ് AMOLED
പ്രോസസർമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
പിൻ ക്യാമറ50MP പ്രധാന ക്യാമറ +
50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ +
200MP പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ്
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ50MP
ബാറ്ററി5,440mAh
ചാർജിങ് ശേഷി90W വയർഡ് | 40W വയർലെസ്
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഒറിജിൻOS 6


Also Read:

  1. വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിങും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും, ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി iQOO
  2. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരെ: നവംബറിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം
  3. നത്തിങ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടെ: ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി 'ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്'; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ

TAGGED:

VIVO X300 INDIA LAUNCH
VIVO X300 PRO PRICE
വിവോ എക്‌സ് 300 പ്രോ
VIVO NEW PHONE
VIVO X300 SERIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.