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ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 10,000 രൂപ! 'വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇ' വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചടി: പുതിയ വില അറിയാം
മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് കമ്പനി വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇയുടെ വില വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം.
Published : August 11, 2026 at 7:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇ പുറത്തിറക്കിയത്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ എക്സ് 200 എഫ്ഇ മോഡലിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വിലയിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയത്.
ഈ ഫോണിന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. റാമിനും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ വില കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് കമ്പനി വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇയുടെ വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനി എത്ര രൂപ നൽകണമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
പുതുക്കിയ നിരക്കറിയാം
വിവോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇയുടെ 12GB/256GB വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയും 12GB/512GB വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപയും ആയിരുന്നു മുൻപ് വില ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ 89,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം 12GB + 512GB വേരിയന്റി 99,999 രൂപയാണ് വില.
വില വർധനവിന് പിന്നിൽ
ആഗോളതലത്തിൽ റാമിന്റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിവോയ്ക്ക് പുറമേ, വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, ഓപ്പോ, iQOO തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളും സമീപകാലത്ത് അവരുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവോ എക്സ് 300 എഫ്ഇ: സവിശേഷതകൾ
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, HDR10+ പിന്തുണ, 460 ppi പിക്സൽ സാന്ദ്രത, 5,000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.31-ഇഞ്ച് (1,216 x 2,640 പിക്സലുകൾ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 12GB LPDDR5x അൾട്രാ റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 ചിപ്സെറ്റും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 90W വയേർഡ് ചാർജിങും 40W വയർലെസ് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫിലും, ക്യാമറ ഹാർഡ്വെയറിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മോഡലെന്ന് പറയാം. ഫോട്ടോഗ്രഫി സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് ചർച്ചയായ മോഡലാണ് ഇത്. ർബൻ ഒലിവ്, ലൈലാക് പർപ്പിൾ, നോയർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും
Zeiss കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വിവോ X300 എഫ്ഇ ഫോണിനായി ക്യാമറ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ലെൻസുകളിലും ഇത് കാണാം. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 50MP സോണി IMX-921 മെയിൻ ക്യാമറയും, 50MP സോണി IMX-882 3x ടെലിഫോട്ടോയും, അൾട്രാവൈഡ് 8MP സെൻസറും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. മുൻ ക്യാമറ 50 എംപിയുടേതാണ്. X300 അൾട്രായ്ക്കൊപ്പം വരുന്ന അതേ 200mm ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ലെൻസായ ZEISS ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2 ആക്സസറിയുമായി എഫ്ഇ മോഡലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വിവോയുടെ X300 FE പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
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