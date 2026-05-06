മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
വിവോ X300 അൾട്ര, വിവോ X300 FE എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഫോണുകൾക്കൊപ്പം രണ്ട് ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ലെൻസുകളും മറ്റ് ക്യാമറ ആക്സസറികളും കമ്പനി നൽകും. ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രേമികൾക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഈ ഫോണുകൾ.
Published : May 6, 2026 at 5:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് വമ്പൻ എൻട്രിയുമായി വിവോ എക്സ് 300 സീരിസ്. വിവോ X300 അൾട്ര, വിവോ X300 FE എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് പുതിയ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്.
50MP സോണി IMX-921 മെയിൻ ക്യാമറയാണ് വിവോ X300 FE മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫിലും, ക്യാമറ ഹാർഡ്വെയറിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മോഡലെന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ അൾട്രാ ബ്രാൻഡഡ് ഫോണാണ് വിവോ X300 അൾട്ര.
ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുതൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് ചർച്ചയായ മോഡലാണ് ഇത്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും സവിശേഷതകളും വിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
വിവോ X300 FE, X300 അൾട്ര: ഡിസ്പ്ലേ, ഡിസൈൻ
120Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും 5,000 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.31 ഇഞ്ച് 1.5K LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ X300 FE മോഡലിലുള്ളത്. പിന്നിൽ ഒരു തിരശ്ചീന ക്യാമറ ബാറുള്ള കോൾഡ് സ്കൾപ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് അർബൻ ഒലിവ്, ലൈലാക് പർപ്പിൾ, നോയർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.
ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേകം ലഭ്യമാക്കിയ നിറമാണ് അർബൻ ഒലിവ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ലഭിച്ചത്. വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഫോൺ മുങ്ങിയാലും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
അതേസമയം വിവോ X300 അൾട്രയ്ക്ക് 1440 ബൈ 3168 റെസല്യൂഷനും 144Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.82 ഇഞ്ച് LTPO OLED പാനൽ ഉണ്ട്.
വിവോ X300 FE, X300 അൾട്ര: പെർഫോമൻസ്, ബാറ്ററി
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ X300 എഫ്ഇയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 80W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. ഇത്രയും വലിപ്പത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ ബാറ്ററി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫോണിന് സവിശേഷമാക്കുന്നു.
അതേസമയം അൾട്ര മോഡലിന് 16GB LPDDR5X റാമും 1TB വരെ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളുമുള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ആണ് കരുത്തേകുന്നത്. ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് തടയാൻ 5,800mm² വേപ്പർ ചേമ്പറും ഇതിലുണ്ട്. അതേസമയം, 100W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,600mAh ബാറ്ററി ആണ് അൾട്ര ഫോണിലുള്ളത്. 232 മുതൽ 237 ഗ്രാം വരെ ഭാരവും 8.2mm ആണ് വണ്ണം. ഇന്ത്യയ്ക്കി വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ വിക്ടറി ഗ്രീൻ, എക്ലിപ്സ് ബ്ലാക്ക് എന്നിവയാണ്.
വിവോ X300 FE, X300 അൾട്ര: ക്യാമറ
Zeiss കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വിവോ X300 എഫ്ഇ ഫോണിനായി ക്യാമറ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ലെൻസുകളിലും ഇത് കാണാം. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 50MP സോണി IMX-921 മെയിൻ ക്യാമറയും, 50MP സോണി IMX-882 3x ടെലിഫോട്ടോയും, അൾട്രാവൈഡ് 8MP സെൻസറും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. മുൻ ക്യാമറ 50 എംപിയുടേതാണ്.
X300 അൾട്രായ്ക്കൊപ്പം വരുന്ന അതേ 200mm ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ലെൻസായ ZEISS ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2 ആക്സസറിയുമായി എഫ്ഇ മോഡലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതേസമയം 400mm Gen 2 അൾട്രാ പതിപ്പ് അൾട്രാ മോഡലിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവോ രണ്ട് ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ലെൻസുകളും വെവ്വേറെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇവ നിലവിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രഫി ഘടകങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഘടിപ്പിക്കാം.
അതേസമയം f/1.9 അപ്പർച്ചറും ഗിംബൽ-സ്റ്റൈൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും 1/1.12-ഇഞ്ച് സെൻസർ വലുപ്പവും ഉള്ള 200MP സോണി LYT-901 മെയിൻ ക്യാമറയും, 200MP ടെലിഫോട്ടോയും, 50MP സോണി LYT-818 അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് അൾട്ര മോഡലിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 85mm തുല്യമായ സാംസങ് HPO പെരിസ്കോപ്പ് ചിപ്പിൽ 3.7x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും മാക്രോ പിന്തുണയും നൽകും. 50 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Zeiss ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡറുകളും ഇതിലുണ്ട് ഉണ്ട്.
വിവോ X300 FE, X300 അൾട്ര: സോഫ്റ്റ്വെയർ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വിവോയുടെ X300 FE പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
അതേസമയം വിവോ X300 അൾട്രയിൽ OriginOS 6 ഉള്ള ഈ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അഞ്ച് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് OS അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ഇതിനുണ്ട്.
വിവോ X300 FE: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
12GB/256GB, 12GB/512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിവോ X300 FE വരുന്നത്. ഇതിൽ 12GB/256GB വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയും 12GB/512GB വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപയും വില വരും. രണ്ടും 24 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI-യിൽ സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് പ്രതിമാസം 3,333 രൂപ മുതൽ ഇഎംഐ ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം എക്സ്റ്റെൻഡർ ആവശ്യമുള്ളവർ അധിക തുക നൽകി വാങ്ങണം. ZEISS ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2 (200mm)ന് 15,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ആക്സസറീസ് കിറ്റിന്റെ വില 3,999 രൂപ ആണ്.
എക്സ്റ്റെൻഡറും ആക്സസറീസ് കിറ്റും ചേർന്ന X300 FE യുടെ വില 95,997 രൂപ ആണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ 10% വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക്, 5,000 രൂപ അപ്ഗ്രേഡ് ബോണസ്, ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി, 1249 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 60% കിഴിവോടെ V-ഷീൽഡ് സ്ക്രീൻ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, 799 രൂപയുടെ 60% ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് പ്ലാൻ, സൗജന്യ പ്രോ ഗൂഗിൾ ജെമിനി ഉപയോഗിച്ച് 18 മാസത്തേക്ക് ജിയോയുടെ 5,000GB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ ലഭിക്കും.
HDFC, SBI, Axis ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ ഓൺലൈനായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10% തൽക്ഷണ കിഴിവും ₹5,000 ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. മെയ് 6 മുതൽ 13 വരെ vivo.com/in, Flipkart, Amazon.in എന്നിവയിൽ പ്രീ-ബുക്കിങ് ഉണ്ടാകും. വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നിവയിൽ പ്രീ-ബുക്കിങ് ലഭ്യമാണ്.
2026 മെയ് 14ന് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഡോർസ്റ്റെപ്പ് റിപ്പയർ, പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സേവനം, സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ഉപകരണം, 24x7 സമർപ്പിത പിന്തുണ, റിമോട്ട് സഹായം, അന്താരാഷ്ട്ര വാറന്റി കവറേജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവോയുടെ X കെയർ സേവന പ്രോഗ്രാമിലേക്കും എഫ്ഇ മോഡൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കും.
വിവോ X300 അൾട്ര: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
16GB/512GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ വിവോ എക്സ് 300 അൾട്ര ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 1,59,999 രൂപയാണ് വില. 24 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ പ്ലാനിൽ പ്രതിമാസം 6,667 രൂപ നൽകി ഈസി ഇഎംഐയിൽ സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റോട ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം.
എഫ്ഇ മോഡലിന് സമാനമായി Zeiss ക്യാമറ ആക്സസറികൾ വെവ്വേറെ തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. ടെലികൺവെർട്ടർ ജെൻ 2 അൾട്രാ (400 എംഎം) യുടെ വില 27,999 രൂപയാണ്. കിറ്റ് മുഴുവനായും വേണമെങ്കിൽ, ഫോണടക്കം 400 എംഎം ടെലി ലെൻസ്, ഇമേജിംഗ് ഗ്രിപ്പ് എന്നിവയുടെ കോംബോ കിറ്റ് 1,95,997 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഇതിന് പ്രതിമാസം 8,167 രൂപ വരെ ഇഎംഐ നൽകണം.
കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഫീച്ചറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കായി 2,09,999 രൂപ വിലയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കിറ്റും ഉണ്ട്.ഇത് 200mm, 400mm Zeiss Telephoto Extenders എന്നിവയോടൊപ്പം ഫോണും ഉൾപ്പെടുന്ന കോംബോ പായ്ക്കിൽ ലഭിക്കും.
തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10% വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക്, HDFC, SBI, Axis Bank എന്നിവ വഴി ഓൺലൈനായി 10% തൽക്ഷണ കിഴിവ് (അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI), ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി, 2,499 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന V-ഷീൽഡ് സ്ക്രീൻ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം, 1,599 രൂപയ്ക്ക് 60% ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് പ്ലാൻ, സൗജന്യ പ്രോ ഗൂഗിൾ ജെമിനി ഉപയോഗിച്ച് 18 മാസത്തേക്ക് ജിയോയുടെ 5,000GB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ ലഭിക്കും. പ്രീ-ബുക്കിങ് കാലയളവ് 2026 മെയ് 6 മുതൽ 13 വരെയാണ്.
