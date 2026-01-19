ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വിവോ X200T ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും: വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നു
വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ X200Tയുടെ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, ഇന്ത്യയിലെ വില, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം.
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിവോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉടനെത്തും. വിവോ X200T ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിനായി കമ്പനി അടുത്തിടെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനാകുമെന്നാണ് സൂചന നൽകുന്നത്.
പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ, വിവോ X200Tയുടെ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, ഇന്ത്യയിലെ വില, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരുന്നു. വിവോ X200T ഫോണിൽ 6.67 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400+ ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡെക്കോയും ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
വിവോ X200T: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, ഡിസൈൻ
വിവോ X200Tയുടെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 59,999 രൂപ വില വരുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് പറയുന്നു. അതേസമയം, 12 ജിബി റാമും 512 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ് സ്പെക് മോഡലിന് 69,999 രൂപ വിലയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കറുപ്പ്, പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാനാവും.
വിവോ X200T ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനി ഇതുസംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ല.
വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ X200Tയുടെ റെൻഡറുകൾ ചോർന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ യൂണിറ്റുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പിൻ പാനലിന്റെ താഴെയായി വിവോ ബ്രാൻഡിംഗ് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഫോണിന്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം കൺട്രോളും സ്ഥാപിക്കാനാവും. മുൻവശത്ത് ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ട്ഔട്ടിലായി സെൽഫി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
വിവോ X200T: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോ X200T ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തോടെ വരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അഞ്ച് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും കമ്പനി നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ X200Tൽ 6.67 ഇഞ്ച് 1.5K (1,260x2,800 പിക്സൽ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400+ ചിപ്സെറ്റ്, 12GB LPDDR5x അൾട്രാ റാമും 512GB വരെ ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, താപനില നിലനിർത്താൻ 4.5K നാനോഫ്ലൂയിഡ് VC ഹീറ്റ് ഡിസ്സിപ്പേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ഒപ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, Zeiss ബ്രാൻഡഡ് ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ 50 എംപി സോണി LYT-702 പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 50 എംപി സാംസങ് JN1 അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 50 എംപി സോണി LYT-600 പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറ എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. 32 എംപിയുടെ സെൽഫി ക്യാമറയും ഫോണിലുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
കൂടാതെ പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,200mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ X200T ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുക. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, USB 2.0 ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. 3D അൾട്രാസോണിക് ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ, ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ എന്നിവയും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
