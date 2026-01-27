ETV Bharat / automobile-and-gadgets
50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 6200mAh ബാറ്ററി: പുതിയ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിവോ; വില അറിഞ്ഞോ?
Published : January 27, 2026 at 1:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലൈനപ്പായ വിവോ X200 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാവ്. വിവോ X200T എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോണിന് ചിപ്സെറ്റും ബാറ്ററി അപ്ഗ്രേഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്-ഗ്രേഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണിത്.
6.67 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് 16, 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 6200mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ വിവോയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിലുണ്ട്. മറ്റ് സവിശേഷതകളും വിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
വിവോ X200T: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, FHD+ റെസല്യൂഷൻ, സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്കുള്ള പഞ്ച്-ഹോൾ എന്നിവയുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ X200T ഫോണിലുള്ളത്. സ്ലിം ബെസലുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണിത്. മീഡിയടെക്കിന്റെ ഡൈമെൻസിറ്റി 9400+ ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400 SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് വിവോ X200Tയുടെ ചിപ്സെറ്റ്. ഗെയിമുകളും മൾട്ടിടാസ്കിങും ഉൾപ്പെടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെയ്ക്കാൻ ഈ ചിപ്സെറ്റിന് കഴിയും.
വിവോ X200T ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ച് പ്രധാന ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിന് ലഭിക്കും. 6,200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുക. ഇത് 90W ഫ്ലാഷ് വയർഡ് ചാർജിങും 40W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കും.
ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ വിവോ X200Tൽ X200 മോഡലിന് സമാനമായ Zeiss പിന്തുണയുള്ള 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ലഭിക്കും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത പ്രൈമറി, ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. 50MP സോണി LYT702 OIS സെൻസർ, 50MP സാംസങ് JN1 അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ്, 3x 50MP സോണി LYT600 ടെലിഫോട്ടോ യൂണിറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് വിവോ X200Tയുടെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 32MPയുടേതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68, IP69 വാട്ടർ-ഡസ്റ്റ്-റെസിസ്റ്റൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഫോണിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഗ്ലാസുകൾക്കിടയിൽ അലുമിനിയം അലോയ് ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്. 3D അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ, ഡ്യുവൽ സിം, 5G കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് v5.4 എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക്, സീസൈഡ് ലൈലാക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനിൽ വിവോ X200T ലഭ്യമാകും.
വിവോ X200T: വില, ഓഫർ, ലഭ്യത
12 ജിബി+256 ജിബി, 12 ജിബി+512 ജിബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ വിവോ X200T ലഭ്യമാവും. 12 ജിബി+256 ജിബി മോഡലിന് 59,999 രൂപയും, 12 ജിബി+512 ജിബി മോഡലിന് 69,999 രൂപയുമാണ് വില. ഫെബ്രുവരി 3 മുതലാണ് ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കായി വിവോ നിരവധി ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി, ആക്സിസ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ 5,000 രൂപ ഫ്ലാറ്റ് കിഴിവ് ലഭിക്കും.
