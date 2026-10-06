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കരുത്തൻ ചിപ്സെറ്റ്, 200MP ക്യാമറ: രണ്ടായി മടക്കാം, പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ ഫോണുമായി വിവോ
8.02 ഇഞ്ച് ഫോൾഡബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 Super ചിപ്സെറ്റ്, 80W വയർഡ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,900mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രീമിയം ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണ് 'എക്സ് ഫോൾഡ് 6'.
Published : October 6, 2026 at 3:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാവായ വിവോ. ഈ വർഷം ജൂണിൽ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ' ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ 'വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6' ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8.02 ഇഞ്ച് ഫോൾഡബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 Super ചിപ്സെറ്റ്, 80W വയർഡ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,900mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Zeiss-ട്യൂൺ ചെയ്ത 200 എംപിൽ സെൻസർ അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആൻഡ്രോയ്ഡ് 17-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP58, IP59 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കുന്നു.
'വിവോ നെക്സ്റ്റ് 2026' പരിപാടിയിലാണ് പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം വിവോയുടെ മറ്റ് ഫോണുകളായ വിവോ വി80, വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ എന്നീ മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവോയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രണ്ടായി മടക്കാവുന്ന ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും ഓഫറുകളും
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6ന്റെ 12GB RAM + 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 2,19,999 രൂപയാണ് വില. ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ പ്രീ-ബുക്കിങിനായി ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ഇ-സ്റ്റോർ വഴി ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. നെബുല ടീൽ, പ്രിസം ബ്ലാക്ക് എന്നീ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
ഓഫ്ലൈനായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റോടെ 30 മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 7,333 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈസി ഇഎംഐ പ്ലാനോ, 26,400 രൂപ വരെയുള്ള തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കൂടാതെ, 12 ശതമാനം വരെ V-Upgrade എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും, V-Shield സ്ക്രീൻ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ഷന് 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവും ലഭിക്കും. ഓൺലൈനായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 26,400 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക്, 10 ശതമാനം വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ 24 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI എന്നിവ ലഭിക്കും. രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വാങ്ങുന്നവർക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ Google AI Pro സേവനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിവോ വിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സോണുകളിലേക്ക് മുൻഗണനാ പ്രവേശനം ലഭിക്കും.
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6: സവിശേഷതകൾ
വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിൽ 8.02 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫോൾഡബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇത് രണ്ടായി മടക്കാവുന്നതാണ്. 2,504 x 2,312 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 424ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 100% DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റ് കവറേജ്, 300Hz ടച്ച് സാംപ്ലിംഗ് റേറ്റ്, HDR പിന്തുണ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മടക്കാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്.
മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6.51 ഇഞ്ച് AMOLED കവർ സ്ക്രീൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന് 1,120 x 2,528 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുണ്ട്. 3nm ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 സൂപ്പർ എഡിഷൻ ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഒപ്പം 12GB LPDDR5x Ultra RAM-ഉം 512GB UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും നൽകിയിരിക്കുന്നു. Android 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7-ലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
Zeiss സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുക്കിയ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് പുതിയ മടക്കാവുന്ന ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുള്ള 200 മെഗാപിക്സൽ (f/1.68) സെൻസർ ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 50 മെഗാപിക്സൽ (f/2.05) അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും, 100x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 50 മെഗാപിക്സൽ (f/2.57) പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്റെ ഉൾവശത്തെ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയിലും കവർ ഡിസ്പ്ലേയിലും 20 മെഗാപിക്സൽ (f/2.4) സെൽഫി ക്യാമറകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 8K റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
6,900mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 80W വയർഡ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ. സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഫേസ് അൺലോക്ക് സൗകര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP58, IP59 റേറ്റിങും ഫോണിനുണ്ട്. നിവർത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഫോണിന് 157.16x145.66x4.40mm അളവാണുള്ളത്. അതേസമയം മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ ഇത് 157.16x74.26x9.40mm ആയി മാറുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 228 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.
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