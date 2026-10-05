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പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി വിവോ: 'എക്സ് ഫോൾഡ് 6' വരുന്നു, ലോഞ്ച് നാളെ
8.02 ഇഞ്ച് ഫോൾഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 സൂപ്പർ ചിപ്സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Published : October 5, 2026 at 3:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണ് 'എക്സ് ഫോൾഡ് 6'. ഇത് ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. വിവോ വി80, വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ എന്നീ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം നാളെ (ഒക്ടോബർ 6ന്) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'വിവോ നെക്സ്റ്റ് 2026' പരിപാടിയിൽ പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 കൂടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാകും ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇന്ത്യയിലെത്തുക. 8.02 ഇഞ്ച് ഫോൾഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 സൂപ്പർ ചിപ്സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഇവന്റിൽ ഒരു മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് കൂടി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
എക്സ് ഫോൾഡ് 6ന്റെ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിലയോ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളോ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനായി ലോഞ്ച് ഇവന്റ് വരെ കാത്തിരിക്കണം. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
വിവോ ഇന്ത്യ എക്സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ 6ന് നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ വിവോ വി80, വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. മറ്റ് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ലോഞ്ച് തീയതി ഒക്ടോബർ 6 ആണെന്ന് വിവോ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
The next chapter of innovation is ready to unfold. Get ready to experience what’s next. Join us live at vivo NEXT 2026 on 6 October, 12 PM onwards. #vivo #vivoNEXT2026 https://t.co/nYfwgHV7Ef— vivo India (@Vivo_India) October 3, 2026
പുറത്തുവിട്ട ടീസറിൽ എക്സ് ഫോൾഡ് 6ന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൺ ജൂണിൽ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ' ഫോൾഡബിൾ മോഡലിന്റെ അതേ ഡിസൈനിലാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. നീല നിറത്തിലുള്ള വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 ആണ് ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റ് നിറങ്ങളിലും ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
ഒരു മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റിനെക്കുറിച്ചും കമ്പനി പങ്കിട്ട വീഡിയോ സൂചന നൽകുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമോ അതോ പ്രദർശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. പേര്, വില, അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് ഇവന്റ് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6: വിലയും സവിശേഷതകളും
പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 നേരത്തെ ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ 12GB + 256GB വേരിയന്റിന് CNY 7,999 (ഏകദേശം 1,14,200 രൂപ) ആണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഉയർന്ന സ്റ്റോറേജേ മോഡലായ 16GB + 1TB കോൺഫിഗറേഷന് CNY 10,999 (ഏകദേശം 1,58,300 രൂപ) ആണ് വില. ഇന്ത്യയിൽ വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6-ൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 8.02 ഇഞ്ച് ഇന്നർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും 6.51 ഇഞ്ച് കവർ സ്ക്രീനുമാണുള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 സൂപ്പർ ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 Fold-ലാണ് വിപണിയിലെത്തുക.
OIS-ഉള്ള 200 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ സെൻസർ, 50 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്, പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന Zeiss-ട്യൂൺഡ് ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. 7,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഫോൺ 80W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിംഗ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കും. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP58, IP59 റേറ്റിംഗുകളും ലഭിക്കും. 4.40 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടാകും ഇതിന്. ഏകദേശം 228 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടാകും.
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