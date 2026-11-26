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കൈത്തണ്ടയിൽ കാവലാൾ! അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ ഉടനടി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വിവരം കൈമാറും, 'SOS അസിസ്റ്റ്' ഫീച്ചറുമായി വിവോയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച്
ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റെല്ലാർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് വാച്ച് GT 2 ലഭ്യമാവുക. അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനടി എമർജൻസി കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് വിവരങ്ങളെത്തിക്കാൻ ഇതിലെ SOS അസിസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സഹായിക്കും.
Published : November 26, 2026 at 6:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരിസായ എക്സ്500 സീരിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. X500, X500 പ്രോ, X500 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിലുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവോ വാച്ച് ജിടി 2 എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണിയിലെത്തിയത്.
2025 ഒക്ടോബറിൽ X300 സീരീസിനൊപ്പം ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ 'വിവോ വാച്ച് GT 2' എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 2,400 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള 2.07 ഇഞ്ച് AMOLED സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. വിവോയുടെ സ്വന്തം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ BlueOS 3.0-ലാണ് ഈ വാച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 14 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
വിലയും ലഭ്യതയും
വിവോ വാച്ച് GT 2ന് 14,999 രൂപയാണ് വില. ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റെല്ലാർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും, വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
432 x 514 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും, 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 2,400 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള 2.07 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള, 2.5D കർവ്ഡ് AMOLED സ്ക്രീനാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ബെസലുകൾക്ക് ഏകദേശം 1.8mm വണ്ണം മാത്രമേയുള്ളൂ. സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം 82.4 ശതമാനമാണ്.
ഈ വാച്ചിന്റെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ്. ബ്ലൂ റിവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 3.0-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വാച്ചിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് അളക്കുന്നതിനും രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സെൻസർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സ്ട്രസ്സ് മോണിറ്ററിങ്, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്കിങ്, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നൂറിലധികം സ്പോർട്സ് മോഡുകളും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, ആക്സിലറേഷൻ സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ജിയോമാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഹാൾ സെൻസർ എന്നിവയും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈടുനിൽപ്പിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഇതിന് 2ATM വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിങ് ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, NFC, GPS എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം GLONASS, Galileo, BeiDou തുടങ്ങിയ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളാണ് വിവോ വാച്ച് GT 2ന് ലഭിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന SOS അസിസ്റ്റ് ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്. ഉപയോക്താവിന് അപകടങ്ങളോ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി ലൊക്കേഷനും സഹായ അഭ്യർത്ഥനയും എമർജൻസി കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്കോ, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നമ്പറിലേക്കോ വേഗത്തിൽ അയക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ഫീച്ചറാണ് SOS അസിസ്റ്റ്.
595 mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിലുള്ളത്. വാച്ച് ജിടി 2ന്റെ ബാറ്ററി ഒറ്റച്ചാർജിൽ മാക്സിമം 25 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് വിവോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ 25 ദിവസം വരെ പ്രവർത്തിക്കും. അതേസമയം ഓൾവേയ്സ്-ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ (AOD) ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ 12 ദിവസം വരെ പ്രവർത്തിക്കും. സാധാരണ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ 14 ദിവസം വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.
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