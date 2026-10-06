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ആംഗ്യം കാണിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം: അത്യാധുനിക മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റുമായി വിവോ, 'വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷനെ' കുറിച്ചറിയാം
വിവോയുടെ 'OriginOS Vision' സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആണ് വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവില്ലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് സോണുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
Published : October 6, 2026 at 8:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 'Vivo NEXT' പരിപാടിയിൽ വിവോ തങ്ങളുടെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റായ 'വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷൻ' അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു 'സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്' ഉപകരണമായാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഐ-ട്രാക്കിങ്, ആംഗ്യങ്ങൾ വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജെസ്റ്റർ-ബേസ്ഡ് കൺട്രോളുകൾ എന്നിവയുള്ള ഇരട്ട മൈക്രോ-ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേയോടെയാണ് പുതിയ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് വിപണിയിലെത്തിയത്.
ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൽ വിവോയുടെ 'OriginOS Vision' ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിലയും ലഭ്യതയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവോ സ്റ്റോറുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിവോ വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അനുഭവങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റാണ് വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷൻ. ഇത് ഈ വർഷം ആദ്യം ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 398 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ഹെഡ്സെറ്റിന് 83 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവും 40 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവുമുണ്ട്. പാഡിങ് ഉള്ള ഹെഡ്ബാൻഡ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൃത്യമായ ഫിറ്റിംഗിനും സുഖപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിനുമായി വിവിധതരം ലൈറ്റ്-സീൽ, ഫോം-പാഡിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്.
8K റെസല്യൂഷനുള്ള ഡ്യുവൽ ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോ-ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേകളാണ് ഈ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റിലുള്ളത്. ഓരോ കണ്ണിനും 3,840x3,552 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ ഈ സ്ക്രീനുകൾ നൽകുന്നു. ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. മുൻ തലമുറ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2.5 മടങ്ങ് വരെ ഉയർന്ന GPU പ്രകടനവും എട്ട് മടങ്ങ് ഉയർന്ന AI പ്രകടനവും ഈ ചിപ്സെറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നുവെന്ന് വിവോ അവകാശപ്പെടുന്നു.
അൾട്രാ-ലോ-ലേറ്റൻസി പാസ്ത്രൂ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈമാറുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത്. ഉപയോക്താവുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി ക്യാമറകളുടെയും ഡെപ്ത് സെൻസറുകളുടെയും സംയോജനമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിലെ ഐ-ട്രാക്കിങ് സംവിധാനത്തിന് 1.5 ഡിഗ്രി കൃത്യത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, കൈകളുടെയും വിരലുകളുടെയും ചലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധാനം '26 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം' പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 175 ഡിഗ്രി വെർട്ടിക്കൽ ട്രാക്കിങ് റേഞ്ച് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിനുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളറുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, കൈകളുടെ ചലനങ്ങളും 'പിഞ്ച്' ആംഗ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വെർച്വൽ ഘടകങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു.
മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ച വിവോയുടെ 'OriginOS Vision' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ് 'Vivo Vision Cinema Mode'. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, 120 അടി വലിപ്പമുള്ള സിനിമാ സ്ക്രീനിന് തുല്യമായ ഒരു വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, തത്സമയ കായിക മത്സരങ്ങളും ഇ-സ്പോർട്സും കാണുന്നതിനും ഗെയിമിംഗിനും മറ്റ് വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, കോയമ്പത്തൂർ, ഇൻഡോർ, ഡെറാഡൂൺ, പട്ന, നാഗ്പൂർ എന്നിങ്ങനെ 10 നഗരങ്ങളിലായുള്ള 15 എക്സ്പീരിയൻസ് സോണുകളിൽ പുതിയ ഉപകരണം കാണാനും ഇതിന്റെ അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. ഭാവിയിൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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