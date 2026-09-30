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ലോഞ്ച് കാത്ത് 'വിവോ വി80': വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു, വിശദമായി

ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ വിവോ വി80-യുടെ വില, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്.

VIVO V80 INDIA LAUNCH DATE വിവോ വി80 VIVO V80 STORAGE CONFIGURATIONS VIVO V80 CONFIRMED SPECIFICATIONS
Vivo V80 Price in India, Storage Configurations Tipped Ahead of Launch (Image credit: Vivo India)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 12:06 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ ജനപ്രിയ 'V' സീരീസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ വിവോ വി80 ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് കമ്പനി അടുത്തിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 2026 ഒക്‌ടോബർ 6ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കെ, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ, ക്യാമറ, ഡിസ്‌പ്ലേ, ബാറ്ററി സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ വിവോ വി80-യുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്.

വിവോ വി70-യുടെ പിൻഗാമിയായി എത്താൻ പോകുന്ന മോഡലാണ് വി80. മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിലയിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക എന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

VIVO V80 INDIA LAUNCH DATE വിവോ വി80 VIVO V80 STORAGE CONFIGURATIONS VIVO V80 CONFIRMED SPECIFICATIONS
Vivo V80 (Image credit: Vivo India)

ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരും?

വരാനിരിക്കുന്ന ടെക് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, വിവോ വി80-യുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില 63,000 രൂപയായിരിക്കും. മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 63,000 രൂപയും, 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 70,000 രൂപയും, 8GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്‍റിന് 80,000 രൂപയും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പുറത്തുവന്ന വില വിരങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിന് മുൻഗാമിയായ വി70-യേക്കാൾ വില വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവോ വി70 യുടെ 8GB + 256GB വേരിയന്‍റ് 45,999 രൂപയ്ക്കും, 12GB + 256GB വേരിയന്‍റ് 49,999 രൂപയ്ക്കുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇതിന് പലതവണ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 8GB + 256GB, 12GB + 256GB വേരിയന്‍റുകൾക്ക് യഥാക്രമം 59,999 രൂപയും 64,999 രൂപയുമാണ് വില.

സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ

144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 107 കോടി നിറങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ, 5000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K OLED സ്‌ക്രീൻ ആണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, വി സീരിസിലെ മറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായി Zeiss ബ്രാൻഡഡ് ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ, 50 മെഗാപിക്സൽ നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, Zeiss വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 92-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഓട്ടോഫോക്കസും ഉള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്.

VIVO V80 INDIA LAUNCH DATE വിവോ വി80 VIVO V80 STORAGE CONFIGURATIONS VIVO V80 CONFIRMED SPECIFICATIONS
Vivo V80 (Image credit: Vivo India)

ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വി സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. 7,200mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുകയെന്ന് വിവോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി-സീരീസ് ഫോണുകലിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി ശേഷിയാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. തുടർച്ചയായി 14 മണിക്കൂർ വരെ നാവിഗേഷനും 39.5 മണിക്കൂർ വരെ ലോക്കൽ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും ഇതിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് 90W ഫ്ലാഷ് ചാർജിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കും. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഫോൺ മുഴുവനായും ചാർജ് ചെയ്യാനാവും.

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TAGGED:

VIVO V80 INDIA LAUNCH DATE
വിവോ വി80
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VIVO V80 CONFIRMED SPECIFICATIONS
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