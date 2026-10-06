ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഫോട്ടോഗ്രഫിക്കായി മികച്ച ക്യാമറ, കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസുള്ള ഡിസ്പ്ലേ: മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററിയിൽ 'വിവോ വി80' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ്, OriginOS 7, ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 7,200mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് വിവോ വി80-യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : October 6, 2026 at 3:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ ജനപ്രിയ 'V' സീരീസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ വി80 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിവോ വി70-യുടെ പിൻഗാമിയായാണ് വി80 വിപണിയിലെത്തിയത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ Android 17-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Zeiss-മായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. 7,200mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ വി80-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
'വിവോ നെക്സ്റ്റ് 2026' പരിപാടിയിലാണ് കമ്പനി വി സീരിസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം രണ്ടായി മടക്കാവുന്ന പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6, വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ എന്നീ മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിവോയുടെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റായ വിഷൻ ഡിസ്കവറി എഡിഷനും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവോയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
വിവോ വി80: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 8GB + 512GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിലായി വിവോ വി80 ലഭ്യമാകും. 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 62,999 രൂപയാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് 69,999 രൂപയും 8GB + 512GB വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയുമാണ് വില. സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക്, ഹൊറൈസൺ ബ്ലൂ, സൺറൈസ് ആന്തം എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും വിവോയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാം. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ്ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസോ ലഭിക്കും. കൂടാതെ, അധിക ചെലവില്ലാതെ 100GB Google One സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും.
വിവോ വി80: സവിശേഷതകൾ
ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) സൗകര്യമുള്ള ഫോണാണ് വിവോ വി80. ആൻഡ്രോയിഡ് 17-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7-ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, P3 വൈഡ് കളർ ഗാമറ്റ് പിന്തുണ, 459ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് (1,260 x 2,750 പിക്സൽ) AMOLED സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. 5,000 നിറ്റ്സ് വരെ ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 1,800 നിറ്റ്സ് HBM ബ്രൈറ്റ്നസും ഈ ഫോണിനുണ്ടെന്ന് വിവോ അവകാശപ്പെടുന്നു.
4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 8GB LPDDR4X റാമും 512GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,200mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണാണ് വിവോ വി80. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇതിന് IP68 + IP69 റേറ്റിങും ലഭിക്കുന്നു.
Zeiss-മായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS), f/1.88 അപ്പേർച്ചർ എന്നിവയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഓട്ടോഫോക്കസ്, OIS, f/2.65 അപ്പേർച്ചർ എന്നിവയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ Zeiss നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും, f/2.2 അപ്പേർച്ചറും 115-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവുമുള്ള 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി, ഓട്ടോഫോക്കസ്, f/2.0 അപ്പേർച്ചർ, 92-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നിവയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ Zeiss ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB 2.0 പിന്തുണയുള്ള USB Type-C പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ. ഇൻഫ്രാറെഡ് ബ്ലാസ്റ്റർ, X-ആക്സിസ് ലീനിയർ മോട്ടോർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ് തുടങ്ങിയ സാധാരണ സെൻസറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 157.52 x 74.33 x 7.69mm അളവുകളും 203g ഭാരവും ഈ ഫോണിനുണ്ട്.
Also Read: