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വൈബ്രന്റ് ഓറഞ്ച് ഷേഡിൽ പ്രീമിയം ലുക്കിൽ 'വിവോ വി80': ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥീരികരിച്ചു, ടീസർ പുറത്ത്
വിവോ വി80-യുടെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫോണിനായി ആരംഭിച്ച ലാൻഡിങ് പേജ് ഇത് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.
Published : September 15, 2026 at 8:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ ജനപ്രിയ 'V' സീരീസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ വി80 ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസറും കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.
വി സീരിസിലെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസറാണ് കമ്പനി പങ്കുവച്ചത്. ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വിവോ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഫോണിനായി ഒരു പ്രത്യേക ലാൻഡിങ് പേജ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 'Coming Soon' എന്ന ടാഗ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ടീസറിൽ 'ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ണർ' എന്നാണ് കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് 7,200mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. Android 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവോയുടെ തന്നെ OriginOS 7 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള വി70-യുടെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വി80.
ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ത്?
ആകർഷകമായ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വിവോ വി80 ഫോണാണ് ടീസറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിവോയുടെ പതിവ് V-സീരീസ് ശൈലി തന്നെ ഇതിലും തുടരുന്നതായി കാണാം. ആകർഷകവും പ്രീമിയവുമായ രൂപകൽപ്പന ഈ ഫോണിലും തുടരുന്നു. പിൻഭാഗത്ത് LED ഫ്ലാഷോടുകൂടിയ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സംവിധാനമാണുള്ളത്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിൽ ZEISS ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. 50MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് (3X ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം), 4K സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ 'AI ക്രിയേറ്റീവ് ക്യാമറ' എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Your stories are about to get a cinematic upgrade.— vivo India (@Vivo_India) September 15, 2026
Your creative partner is coming soon.
Stay tuned. #vivoV80 #MyCinematicMoments #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/ou6h54tv0p
7,200mAh ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററി
ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അതിന്റെ ബാറ്ററി ശേഷിയായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ വളരെ വലുതായ 7,200mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി വി80 ഫോണിന് ലഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. കൂടാതെ 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.
ഒറിജിൻഒഎസ് 7 സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഗൂഗിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന Android 17-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം ഇതെന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം.
എപ്പോഴാണ് പുറത്തിറങ്ങുക?
വിവോ വി80-യുടെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി വിവോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ ഫോൺ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവോ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഫോണിനായി ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ലാൻഡിംഗ് പേജ് 'Coming Soon' എന്ന ടാഗ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതും ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ Vivo V70-യുടെ പിൻഗാമിയായാണ് ഈ മോഡൽ എത്തുന്നത്. മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് കാരണം, മുൻഗാമിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വിലയിൽ വലിയ തോതിൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏകദേശം 48,000 രൂപ മുതൽ 60,000 രൂപ വരെയാണ് വില വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് 49,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിൽ വിവോ വി70 പുറത്തിറക്കിയത്. 4nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 SoC ചിപ്സെറ്റിലാണ് വി70 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 8GB LPDDR5x RAM-ഉം 256GB UFS 4.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. 6.59 ഇഞ്ച് VM9 AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും പരമാവധി 5,000 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസും ഇത് നൽകുന്നു. ഗെയിമിംഗിനും വീഡിയോ കാണുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ഡിസ്പ്ലേയാണിത്.
അതിനാൽ ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയായ വരാനിരിക്കുന്ന വി70-ൽ സവിശേഷതകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണ, IP68 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലോ, ആഴ്ചകളിലോ ആയി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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