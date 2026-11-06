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വിവോ വി80 എഫ്ഇ വരുന്നു; ലിസ്റ്റിങ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്
'ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്' ഡാറ്റാബേസിലും വിവോ വി80 എഫ്ഇ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോൺ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.
Published : November 6, 2026 at 6:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോയുടെ ജനപ്രിയ 'വി' സീരിസിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ വി80 എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ എഫ്ഇ മോഡൽ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. വിവോ വി80 എഫ്ഇ അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിലെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും ഫീച്ചറുകളും ഡിസൈനും ഈ ലിസ്റ്റിങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമോ?
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസിലും നേരത്തെ ഈ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ എത്തുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ട അതേ മോഡൽ നമ്പറോടെയാണ് ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വിവോ വി80 എഫ്ഇ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൈറ്റ് സൂചന നൽകുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലുള്ള അതേ മീഡിയടെക് ചിപ്സെറ്റോടെ തന്നെ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
V2624 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് വിവോ വി80 എഫ്ഇ ദൃശ്യമാകുന്നത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ 'ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്' ഡാറ്റാബേസിൽ വിവോ വി80 എഫ്ഇ എന്ന പേരിൽ ഇതേ മോഡൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോൺ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു.
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് പ്രകാരം, വിവോ വി80 എഫ്ഇയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന് കരുത്തേകുന്നത് മീഡിയടെക് MT6878 ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400-ടർബോ ചിപ്സെറ്റായിരിക്കും ഇത്. ഇതിൽ 2.0GHz വേഗതയുള്ള നാല് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും 2.6GHz വരെ ഉയർന്ന വേഗത നൽകുന്ന നാല് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ഉള്ളതായി കാണാം. 7.31GB റാം ഉള്ളതായി ലിസ്റ്റിങിൽ കാണാം. ഇത് വിപണിയിൽ 8GB റാം ആയി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
കൂടാതെ, ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവുമായി ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗീക്ക്ബെഞ്ചിലെ സിംഗിൾ-കോർ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിൽ 911 പോയിന്റും മൾട്ടി-കോർ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിൽ 3,041 പോയിന്റും ഈ ഫോൺ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനി ഈ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഈ വിവരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലും
അടുത്തിടെ, ഫിലിപ്പീൻസിലെ വിവോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും വിവോ വി80 എഫ്ഇ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിൽ ഗ്രീൻ, സ്പാർക്കിങ് ഗോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, 459 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും, 3,000 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും HBM-ൽ 1,800 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസും ഈ സ്ക്രീൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, 8GB LPDDR4x റാമും 256GB UFS 3.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 17-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ OriginOS 7-ലാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിൽ Zeiss സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്.
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് കൂടിയ 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 50 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൽഫികൾക്കായി 50 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 7,000mAh ബാറ്ററിയുമായി എത്തുന്ന വിവോ വി80 എഫ്ഇ വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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