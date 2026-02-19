ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ശക്തമായ പെർഫോമൻസും നൂതന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീച്ചറും: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ വിവോ V70 സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ
വിവോ V70, വിവോ V70 എലൈറ്റ് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിലുള്ളത്. വി70 രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും, V70 എലൈറ്റ് മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാവും. രണ്ട് മോഡലുകളും ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
Published : February 19, 2026 at 1:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് പ്രേമികള് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിവോ V70 സീരിസ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 19) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. വിവോ V70, വിവോ V70 എലൈറ്റ് എന്നീ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സീരിസ്. 45,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാവുക.
മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് പരിഷ്കരിച്ച ഡിസൈൻ, പ്രകടനം, നൂതന ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവ ചേർന്നുള്ളതാണ് ഈ സീരിസ്. നൈസ് 2.0 ലൈറ്റ്, എഐ സ്റ്റൈൽ പോർട്രെയിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. 50 എംപി ZEISS നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവോ-ZEISS കോ-എൻജിനീയറിംഗ് ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മികച്ച ക്യാമറ അനുഭവം നൽകുന്നത്. സൂം ക്ലാരിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് 4K 60fps പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും.
പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വിവോ വി70 എലൈറ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് -ലെവൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s ജെൻ 3 ചിപ്സെറ്റ് അനുഭവം നൽകുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും രണ്ട് ഫോണിലുമുണ്ട്. AI ഹോളി പോർട്രെയ്റ്റ് 4, AI മാജിക് വെതർ 8, AI ഫ്ലോറൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് 8 എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
വിവോ V70 സീരിസ്: വില, ലഭ്യത, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
വിവോ വി70യുടെ 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 45,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 49,999 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് പാഷൻ റെഡ്, ലെമൺ യെല്ലോ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം വിവോ വി70 എലൈറ്റിന്റെ 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 51,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 56,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 512 ജിബി വേരിയന്റിന് 61,999 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് പാഷൻ റെഡ്, സാൻഡ് ബീജ്, ഒതെന്റിക് ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
രണ്ട് മോഡലുകളും ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, എല്ലാ പങ്കാളി റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാകും. വിവോ എലൈറ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിവോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറുകളിലൂടെയോ, റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയോ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. കമ്പനി നിരവധി ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓഫറുകൾ: SBI, Kotak, DBS, AmEx, HSBC, IDFC, Yes Bank, BOB ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 10% വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 10% വരെ അപ്ഗ്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 18 മാസം വരെ സീറോ ഡൗൺപേയ്മെന്റ്, 499 രൂപയ്ക്ക് 70% വരെ ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഓൺലൈൻ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ HDFC, Axis, Kotak ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 10% വരെ തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവ്, 10% വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 18 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് EMI, 1 വർഷത്തെ സൗജന്യ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.
വിവോ V70 സീരിസ്: സ്പെസിപിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വിവോ വി70 എലൈറ്റ്, വിവോ വി70 എന്നിവ. ഇവയ്ക്ക് ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ കമ്പനി നൽകുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.59 ഇഞ്ച് (1,260x2,750 പിക്സൽ) VM9 AMOLED ഡിസ്പ്ലേകളുണ്ട്. 120 ഹെർട്സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 459 പിപിഐ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, പി3 വൈഡ് കളർ ഗാമട്ട് എന്നിവ നൽകുന്ന ഫോണുകളാണ് ഇത്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഈ ഫോണുകൾക്ക് IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കും.
ക്വാൽകോമിന്റെ ഒക്ട കോർ 4nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 3 ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ വി70 എലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 3GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. 12GB വരെ LPDDR5x റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും.
അതേസമയം ഒക്ട കോർ 4nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 SoC ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ വി70 ഫോണിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 8GB LPDDR5x റാമും 256GB UFS 4.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും നൽകും. വിവോ വി70 എലൈറ്റിനും വിവോ വി70നും Zeiss-ട്യൂൺ ചെയ്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ (f/1.88) പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, OIS ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ (f/2.65) സൂപ്പർ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 8-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 50-മെഗാപിക്സലിന്റേതാണ് (f/2.0) ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ. 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഈ ഫോണുകൾക്ക് കഴിയും.
രണ്ട് മോഡലുകള 90W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററികളുണ്ട്. രണ്ടിനും ഏകദേശം 194 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. വിവോ V70 എലൈറ്റിൽ ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് (IR) ബ്ലാസ്റ്റർ, സുരക്ഷയ്ക്കായി 3D അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ എന്നിവ ഉണ്ട്.
തേസമയം, വിവോ V70 മോഡലിൽ IR ബ്ലാസ്റ്റർ ഇല്ല. പകരം ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. വിവോ V70 സീരീസ് കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS, NavIC എന്നിവയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
