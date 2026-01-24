ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വി60 സീരിസിന് പിന്നാലെ വിവോയുടെ വി70 സീരിസും വരുന്നു; വിലയുൾപ്പെടെ ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ

വിവോ വി70 സീരിസ് പുറത്തിറക്കി മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം അടുത്ത തലമുറ മോഡലായ വി70 സീരിസും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

VIVO V70 SERIES LEAKS VIVO V70 ELITE VIVO V70 SERIES PRICE VIVO V70 SERIES EXPECTED SPECS
Vivo V60 as representational image (Image credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 8:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിവോ വി70 സീരിസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വിവരം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിവോ വി70, വിവോ വി70 എലൈറ്റ് എന്നീ ഫോണുകൾ ഈ സീരിസിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പനി വിവോ വി70 എഫ്ഇ കൂടെ ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

ഇതിനിടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. റെൻഡറുകളും കളർവേകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സ് (ബിഐഎസ്) ഡാറ്റാബേസിൽ വിവോ വി70 എലൈറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിവോ വി70 സീരിസ് അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന ടിപ്‌സ്റ്റർ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് വിവോ വി70 സീരിസിന്‍റെ വൈകാതെയുള്ള ലോഞ്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

വിവോ വി70 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, ഡിസൈൻ
പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ വിവോ വി70 സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സ്‌മാർട്ട്‌പ്രിക്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 55,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വിലയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വിവോ വി70 പാഷൻ റെഡ്, ലെമൺ യെല്ലോ നിറങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം വിവോ വി70 എലൈറ്റ് പാഷൻ റെഡ്, സാൻഡ് ബീജ്, ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം വിവോ ഇതുവരെ വി70 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഡിസൈനിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, വിവോ വി70 എലൈറ്റും വിവോ വി70 മോഡലും സമാനമായിരിക്കാം. രണ്ട് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും കറുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽഇഡി ഫ്ലാഷുമായി ജോടിയാക്കിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ഐലൻഡിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ലംബമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന വിവോ ബ്രാൻഡിങ് പിൻ പാനലിന്‍റെ താഴെ ഇടതുവശത്തെ കോണിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. വലതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം റോക്കറുകളും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മുൻവശത്ത്, വിവോ വി70 എലൈറ്റിൽ സെൽഫി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹോൾ പഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ കട്ടൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം. താരതമ്യേന നേർത്ത ബെസലുകളും ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിവോ വി70, വിവോ വി70 എലൈറ്റ് എന്നിവയിൽ 6.59 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകും. എലൈറ്റ് മോഡലിന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ് നൽകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ലൈനപ്പിന്‍റെ ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പിന്നിൽ 50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 50 എംപി Zeiss-tuned ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

V2538 എന്ന മോഡൽ നമ്പറുള്ള ഒരു വിവോ ഫോൺ അടുത്തിടെ EU എനർജി ലേബൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിന്‍റെ ബാറ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേബൽ Vivo V70യുടേത് തന്നെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 6,320mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 80 ശതമാനം ശേഷിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ബാറ്ററി 900 ചാർജ് സൈക്കിളുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സീരിസിലെ ഫോൺ 55W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണച്ചേക്കാം. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

