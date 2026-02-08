ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വിപണി കീഴടക്കാൻ വിവോ V70 സീരീസ് ഉടൻ ഇന്ത്യയില്‍; വില വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില, ഫീച്ചറുകൾ, ലോഞ്ച് തിയതി എന്നിവ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ ടിപ്‌സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധ വിവോ V70 എലൈറ്റിൻ്റെയും വാനില V70-യുടെയും മുഴുവൻ വില വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്

Vivo V70 (Vivo)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 8, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ പ്രേമികള്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിവോ V70 സീരീസ് ഫെബ്രുവരി 19-ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. വിവോ V70, ആദ്യമായി വിവോ V70 എലൈറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സീരീസ്. വിവോ V70 സീരീസിൻ്റെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇതിനകം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കൃത്യമായ വില ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില, ഫീച്ചറുകൾ, ലോഞ്ച് തിയതി എന്നിവ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ ടിപ്‌സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധ വിവോ V70 എലൈറ്റിൻ്റെയും വാനില V70-യുടെയും മുഴുവൻ വില വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ, വിവോ V60-യെ അപേക്ഷിച്ച് V70-ക്ക് വലിയ വില വർധനവുണ്ടാകും.

വിവോ V70 ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില:

ചൗധരിയുടെ 'എക്സ്' (X) പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, വിവോ V70-യുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ 8GB/256GB വേരിയൻ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 45,999 രൂപ മുതലായിരിക്കും വില ആരംഭിക്കുക. രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ കൂടി ഈ മോഡലിനുണ്ടാകും:

  • 12GB/256GB: ₹48,999
  • 12GB/512GB: ₹52,999

മുൻഗാമിയായ വിവോ V60-യുടെ ലോഞ്ച് വില 36,999 രൂപയായിരുന്നു എന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, V70-ക്ക് വലിയ വില വർധനവാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലെമൺ യെല്ലോ, പാഷൻ റെഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ വിവോ V70 ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും.

വിവോ V70 എലൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില:

നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിവോ V70 എലൈറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന 8GB/256GB മോഡലിന് 51,999 രൂപ മുതലായിരിക്കും വില ആരംഭിക്കുക. എലൈറ്റ് മോഡലിനും രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ കൂടിയുണ്ടാകും:

  • 12GB/256GB: ₹54,999
  • 12GB/512GB: ₹59,999

പാഷൻ റെഡ്, സാൻഡ് ബീജ്, ഓതൻ്റിക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ വിവോ V70 എലൈറ്റ് ലഭ്യമാകും. നിലവിലെ മെമ്മറി ചിപ്പ് ക്ഷാമം കാരണമാണ് വിവോ V70 സീരീസിന് വില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.

വിവോ V70 സീരീസ് സവിശേഷതകൾ:

V70 എലൈറ്റിന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 3 ചിപ്പും V70-ക്ക് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്പും ആയിരിക്കും കരുത്ത് പകരുകയെന്ന് വിവോ ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4D വൈബ്രേഷനുകൾക്കായി രണ്ട് ഫോണുകളിലും X-axis ലീനിയർ മോട്ടോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. 6,500mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയും 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഈ സീരീസിലുണ്ട്. ഗെയിമിംഗ് സമയത്ത് ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ ബൈപാസ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1.5K OLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5,000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് എന്നിവയും മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്.

ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ, 50MP സോണി IMX766 പ്രധാന സെൻസറും (OIS), 8MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 50MP സോണി IMX882 പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് V70 സീരീസിൽ ഉള്ളത്. മുൻവശത്ത് 50MP സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിതമായ OriginOS 6-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും വിവോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. IP68+IP69 റേറ്റിംഗും ഈ ഫോണുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

