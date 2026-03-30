ഫുൾ ചാർജിൽ 43.8 മണിക്കൂർ വരെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണാം: വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച ക്യാമറയുമായി വിവോ വി70 എഫ്ഇ; ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം
വലിയ ബാറ്ററി, മികച്ച ക്യാമറ, പ്രീമിയം ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ വി70 എഫ്ഇയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. പ്രീമിയം വിലയില്ലാതെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഇത്.
Published : March 30, 2026 at 11:15 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ തങ്ങളുടെ വി70 എഫ്ഇ മാർച്ച് ആദ്യത്തിൽ വിവോ വി70 സ്മാർട്ട്ഫോണിനൊപ്പം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഏപ്രിൽ 2നാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കിക. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ക്യാമറ, ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ശക്തമായ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, വലിയ ബാറ്ററി, പ്രീമിയം ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രീമിയം വിലയില്ലാതെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിവോ വി70 എഫ്ഇ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ മത്സരം കടുക്കുമ്പോൾ, വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രകടനം കൊണ്ടും, രൂപകൽപ്പന കൊണ്ടും വിവോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
വിവോ വി70 എഫ്ഇ: ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് തീയതി
വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഏപ്രിൽ 2ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഇത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.
വിവോ വി70 എഫ്ഇ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന വിവോ വി70 എഫ്ഇ 35,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്യാമറ പ്രകടനത്തിലും ബാറ്ററി ലൈഫിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫോണുകളുമായായിരിക്കും ഇത് പ്രധാനമായും വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.
വിവോ വി70 എഫ്ഇ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സ് ഗ്ലോ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുക. നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് പർപ്പിൾ,മൺസൂൺ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക
200 MP OIS അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ ക്യാമറ, 8 എംപി വൈഡ് ആംഗി ക്യാമറ, 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് വിവോ വി70 എഫ്ഇ മോഡലിൽ ഉള്ളത്. കൂടാതെ എ ഓറ ലൈറ്റും ഉണ്ട്.നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സംവിധാനം. 30x സൂപ്പർസൂം ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു.
90 വാട്ട് ഫ്ലാഷ് ചാർജിൽ പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. ഇതിന് കൂടുതൽ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗക്കാനാവും. 1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനം ചാർജാവാൻ 60 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. മുഴുവൻ ചാർജിൽ 43.8 മണിക്കൂർ വരെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണാമെന്നും, 13 മണിക്കൂർ വരെ ഗെയിം കളിക്കാമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയി നിന്നുമുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് IP68, IP69 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 1.5 മീറ്റർ വരെയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണാൽ 120 മിനിറ്റ് വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഫോണിന് സാധിക്കും. വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ പോലും വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകൾ ഫോണിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ പകർത്താമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
6.8 ഇഞ്ച് 1.5K അൾട്രാ ക്ലിയർ OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 120 ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1900 നിറ്റ്സ് സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റനെസും പിന്തുയ്ക്കും. ഒറിജിൾ ഒഎസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ ഫോണിന് 6 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ചിപ്സെറ്റും സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിലോ, ലോഞ്ച് സമയത്തോ ആയിരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തുക.
