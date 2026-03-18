200 എംപി ക്യാമറയുമായി 'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ: റിപ്പോർട്ടുകൾ
വിവോ വി70 എഫ്ഇ അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏപ്രിലിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.
Published : March 18, 2026 at 4:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ വി70 എഫ്ഇ മാർച്ച് ആദ്യത്തിൽ വിവോ വി70 സ്മാർട്ട്ഫോണിനൊപ്പം വി70 എഫ്ഇ മോഡലും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, വിവോ വി70 എഫ്ഇ അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഒരു ടെക് ബ്ലോഗർ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഫോണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
വിവോ വി70 എഫ്ഇ: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ടെക് ബ്ലോഗർ പരാസ് ഗുഗ്ലാനി (@passionategeekz), വിവോ വി70 സീരിസിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വിവരങ്ങൾ എക്സിൽ ചോർത്തി. ഇതനുസരിച്ച്, വിവോ വി70 എഫ്ഇയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 35,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകാനാണ് സാധ്യത.
മാർച്ച് 9ന് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ V70 FEയുടെ 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് IDR 64,99,000 (ഏകദേശം 35,000 രൂപ) പ്രാരംഭവിലയുണ്ട്. 2GB+256GB മോഡലിന് IDR 71,99,000 (ഏകദേശം 39,000 രൂപ), 8GB+512GB മോഡലിന് IDR 73,99,900 (ഏകദേശം 40,000 രൂപ) എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. ഇത് നീല, ഇളം പർപ്പിൾ, സിൽവർ നിറങ്ങളിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ലഭിക്കുക.
ഏപ്രിൽ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വിവോ V70 FE ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. വിവോ V70 FE ആമസോൺ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ eSIM പിന്തുണയോടെ ഇത് ഷിപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, Vivo V70 FE യുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് ഇന്തോനേഷ്യൻ മോഡലിന് സമാനമായ ഹാർഡ്വെയറുമായി പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
വിവോ വി70 എഫ്ഇ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോ വി70 എഫ്ഇയുടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പതിപ്പിൽ 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K (1,260x2,800 പിക്സലുകൾ) Q10+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 449 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, IP68 + IP69 റേറ്റിങ്, 4nm ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 ടർബോ SoC, LPDDR5 റാം, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ്, 90W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് 7000mAh ബാറ്ററി, 200 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ, 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 32എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ട്. ഇതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
